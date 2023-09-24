أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، حيث يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد.



وقال معاليه في تدوينة على منصة إكس "تويتر سابقاً": "مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للامارات و المنطقة، يجمعنا المصير الواحد و المستقبل الواعد".

وكانت قناة FOX News الأمريكية قد أذاعت مُقابلة مع

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي

عهدالسعودية أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم تناول فيها مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.



