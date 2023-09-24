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بنك إنجلترا يوقف رفع أسعار الفائدة بعد 14 زيادة متتالية

9/24/2023 5:57:20 AM
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قرر بنك إنجلترا التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بعد إجراء 14 زيادة متتالية لمعدلات الاقتراض، على خلفية بدء تقهقر وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

وحافظ صُناع السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا، في اجتماعهم على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ فبراير 2008 والبالغ 5.25%، ليبدأوا مرحلة متابعة مدى تأثر الاقتصاد بحملة التشديد النقدي التي بدأوها في نهاية 2021.

وجاء قرار بنك إنجلترا بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7%، مع بدء تأثر الاقتصاد والأسواق بإجراءات البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

ويتماشى قرار بنك إنجلترا مع حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 22 عاماً.

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