المركزي السويدي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4%

رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي، قائلاً إن «الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية»، على الرغم من وجود دلائل على أن التضخم بدأ في الانخفاض.

رفع البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وقال إن توقعاته تشير إلى إمكانية رفعه أكثر.

قال البنك المركزي السويدي في بيان: «يتراجع التضخم أيضًا في السويد. معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي».

لكن البنك أضاف أن «ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية»، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، الكرونا، «ضعيفة بشكل غير مبرر».

انخفضت العملة السويدية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل اليورو والدولار الأمريكي. تعاني السويد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغت 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن 9.3% في يوليو، ولكنها بعيدة عن هدف 2% الذي حدده البنك المركزي السويدي.

قال البنك: «لضمان استمرار خفض التضخم واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر».

كتبت وكالة الأنباء السويدية تي تي أن زيادة سعر الفائدة يوم الخميس تعني أن سعر الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.