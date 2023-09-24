رئيس توتنهام: الاستعانة بمورينيو وكونتي لتدريب الفريق كان خطأ

قال دانييل ليفي رئيس توتنهام‭ ‬هوتسبير إن تعيين جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي لتدريب الفريق كان "خطأ" مضيفا أن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "احتاج للعودة إلى جذوره" مع المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

وفي مارس آذار الماضي أصبح كونتي مدرب يوفنتوس السابق ثاني مدرب اعتاد على الفوز يرحل عن الفريق المنتمي لشمال لندن بعد ثلاث سنوات تقريبا من إقالة مورينيو والذي حل محل ماوريسيو بوكيتينو المحبوب من الجماهير.

وتعرض ليفي للانتقادات سابقا وألقت جماهير توتنهام اللوم على رئيس النادي البالغ عمره 61 عاما في فشل الفريق في الفوز بأي بطولة منذ عام 2008.

وقال ليفي في منتدى جماهيري "أريد الفوز مثل الجميع.

"الإحباط من عدم الفوز والضغط من بعض اللاعبين وجزء كبير من الجماهير والحاجة للفوز والإنفاق ولمدرب كبير من الأمور التي أثرت عليَ".

وأقيل بوكيتينو، مدرب تشيلسي الحالي، عام 2019 بعد خمسة أشهر فقط من قيادة توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفي "مررت بفترة كدنا أن نفوز فيها. حظينا بوقت رائع للغاية مع ماوريسيو. لم نحقق النجاح لكننا اقتربنا للغاية ثم غيرنا الاستراتيجية.

"التخطيط كان بجلب مدرب معتاد على الفوز وفعلنا ذلك مرتين لكن عليك التعلم من الأخطاء".

ورغم ذلك أقر ليفي بأنه "استعاد توتنهام" مع تعيين المدرب بوستيكوجلو، الذي تمكن من تعديل أوضاع النادي وقاده للعبور من أزمة محققا أفضل انطلاقة له في الدوري منذ 57 عاما.

ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد خمس مباريات متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتوج بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي.

ويحل توتنهام ضيفا على أرسنال غريمه المحلي في لندن يوم الأحد قبل استضافة ليفربول ثالث الترتيب يوم 30 سبتمبر أيلول.

وأضاف ليفي "(مورينيو وكونتي) مدربان كبيران لكن ربما ليس لهذا النادي. نريد اللعب بطريقة معينة وإذا كان يعني ذلك وقتا أطول لتحقيق الفوز فربما يكون هذا من المناسب لنا.

"هذا سبب تعاقدنا مع أنجي. هو قرار صائب للغاية من وجهة نظري".