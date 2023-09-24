تركيا ترفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 30%

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماعه، اليوم الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30%، مقارنة بـ25% من قبل، بهدف مكافحة التضخم الذي بلغ حتى الآن 60% تقريباً، وأدى إلى نزوح المستثمرين الأجانب بعد تدهور سعر الليرة التركية.

وعقب قرار رفع الفائدة تراجعت الليرة التركية قليلاً إلى 27.06 مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 0.3% مقابل العملة المحلية.

هذا وقد انخفضت الليرة بنسبة 30% مقابل الدولار منذ بداية العام، وفقدت 78% من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس الماضية.

وتوقعت مجموعة واسعة من البنوك الاستثمارية رفع الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، بما فيها «سيتي غروب»، و«جيه بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، فيما توقع «باركليز» رفعها بنحو 250 نقطة أساس فقط.