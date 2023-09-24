المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة.. ولا يستبعد زيادات إضافية





قرر المركزي السويسري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لينهي بذلك جولة من خمس عمليات لزيادة الفائدة على التوالي.

وكان البنك قد بدأ زيادة معدل الفائدة من النطاق السالب في يونيو 2022.

ووفقاً للقرار قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات 1.75%.

ووفقاً للبيان، فإن التشديد النقدي للسياسة النقدية على مدار الأرباع الفصلية السابقة، يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية.

وأضاف: من منظور اليوم، فإنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من التشديد النقدي قد يصبح ضرورة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكان التضخم في سويسرا سجل مستويات 1.6% في أغسطس على أساس سنوي، أي دون المستهدف البالغ 2%.

وشدد المركزي السويسري على أنه على المدى المتوسط فإن توقعات النمو للاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة، على الرغم أن التضخم سيظل متصاعداً على الأرجح في جميع أنحاء العالم.