Sunday, 24 September 2023 02:34 GMT

المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة.. ولا يستبعد زيادات إضافية

9/24/2023 5:57:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


قرر المركزي السويسري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لينهي بذلك جولة من خمس عمليات لزيادة الفائدة على التوالي.

وكان البنك قد بدأ زيادة معدل الفائدة من النطاق السالب في يونيو 2022.

ووفقاً للقرار قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات 1.75%.

ووفقاً للبيان، فإن التشديد النقدي للسياسة النقدية على مدار الأرباع الفصلية السابقة، يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية.

وأضاف: من منظور اليوم، فإنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من التشديد النقدي قد يصبح ضرورة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكان التضخم في سويسرا سجل مستويات 1.6% في أغسطس على أساس سنوي، أي دون المستهدف البالغ 2%.

وشدد المركزي السويسري على أنه على المدى المتوسط فإن توقعات النمو للاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة، على الرغم أن التضخم سيظل متصاعداً على الأرجح في جميع أنحاء العالم.

MENAFN24092023000110011019ID1107128844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث