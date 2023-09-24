المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة.. ولا يستبعد زيادات إضافية

المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة.. ولا يستبعد زيادات إضافية
التاريخ
9/24/2023 5:57:18 AM
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قرر المركزي السويسري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لينهي بذلك جولة من خمس عمليات لزيادة الفائدة على التوالي.
وكان البنك قد بدأ زيادة معدل الفائدة من النطاق السالب في يونيو 2022.
ووفقاً للقرار قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات 1.75%.
ووفقاً للبيان، فإن التشديد النقدي للسياسة النقدية على مدار الأرباع الفصلية السابقة، يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية.
وأضاف: من منظور اليوم، فإنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من التشديد النقدي قد يصبح ضرورة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان التضخم في سويسرا سجل مستويات 1.6% في أغسطس على أساس سنوي، أي دون المستهدف البالغ 2%.
وشدد المركزي السويسري على أنه على المدى المتوسط فإن توقعات النمو للاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة، على الرغم أن التضخم سيظل متصاعداً على الأرجح في جميع أنحاء العالم.
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