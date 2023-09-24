يركض وكأنه يحمل ثلاجة.. انتقادات لاذعة لراشفورد

برز ستيوارت بيرس، النجم والمدير الفني السابق، كأقسى منتقدي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الهزيمة من بايرن ميونخ الألماني.

وسبق لبيرس أن مثّل عدة فرقٍ، وحقق الألقاب مع نوتنجهام فوريست ومانشستر سيتي قبل اعتزاله احتراف كرة القدم في 2002.

وتسنى للمدافع المعتزل كذلك تمثيل المنتخب الإنجليزي في الفترة بين 1987 و1999، وشارك معه في بطولات كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط بنتيجة 4-3 في "استاد أليانز أرينا" ضمن أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب تصريحاته لإذاعة "توك سبورت" الرياضية، فقد حمّل بيرس مسؤولية الهزيمة إلى لاعبي الفريق الإنجليزي.

وقال ابن الـ61 عاما، "راشفورد كان يركض راجعا للمساندة الدفاعية وكأنما يحمل ثلاجةً على ظهره".

وأكمل الرجل الذي كانت آخر محطاته التدريبية ضمن الطاقم الفني لويست هام يونايتد الإنجليزي، "راشفورد كان يركض بتقاعسٍ للمساندة الدفاعية، وكاسيميرو كان يركض بتقاعسٍ للمساندة الدفاعية".

وأكد ابن العاصمة البريطانية لندن، "مانشستر يونايتد في وضعيةٍ صعبةٍ لأن العديد من اللاعبين قد توقفوا عن أداء مهامهم .. العديد من اللاعبين قد استسلموا، وذلك مقلقٌ".

واعتبر بيرس بأن "الوقت قد حان لتأنيب خط الدفاع (في مانشستر يونايتد). ليس خط الدفاع فحسب، ولكن الفريق بأكمله".