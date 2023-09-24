مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الحكومة الناجحة تجعل التعليم أهم أولوياتها

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،

أنّ الحكومة الناجحة هي التي تجعل التعليم أهم أولوياتها لتصنع به حاضرها ومستقبلها.

وقال سموه، "#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ الأمم ترتقي بالعلم وتتطور بالمعرفة وأنّ العلم هو أساس النهضة ووقود استمرارها، بطلب العلم ارتقت حضارتنا العربية والإسلامية مثلما ارتقت جميع الحضارات البشرية لأنّ سعينا للمعرفة هو سعينا للقمم. تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الحكومة الناجحة هي التي تجعل التعليم أهم أولوياتها لتصنع به حاضرها ومستقبلها، فالعلم يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة".