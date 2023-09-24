عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الجبل الأسود في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأطلع سموه فخامة رئيس جمهورية الجبل الأسود، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة مع جمهورية الجبل الأسود وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.