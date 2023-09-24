Sunday, 24 September 2023 02:34 GMT

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الجبل الأسود في نيويورك

9/24/2023 5:57:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأطلع سموه فخامة رئيس جمهورية الجبل الأسود، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة مع جمهورية الجبل الأسود وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

MENAFN24092023000110011019ID1107128841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث