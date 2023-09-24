مجموعة «I2U2» والتي تضم الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة تعلن إطلاق موقعها الإلكتروني

أعلنت مجموعة "I2U2"، والتي تضم دولة الإمارات والهند وإسرائيل والولايات المتحدة، عن إطلاق موقعها الإلكتروني، بهدف جذب مشاريع استثمارية جديدة تحت مظلة المجموعة، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين من اقتراح مشاريعهم عبر الموقع الإلكتروني الجديد.

جاء الإعلان خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجموعة، والذي عقد على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

وتركز مجموعة " I2U2" على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات، وأهمها الأمن الغذائي والمائي والطاقة، والفضاء والنقل والصحة والتكنولوجيا، حيث يقود تنفيذ المشاريع المشتركة قطاع الأعمال لدى الدول الأعضاء، من خلال شراكات تسعى للحد من انبعاثات الكربون، والارتقاء بالرعاية الصحية، والتقنيات الخضراء.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت المنتدى الاقتصادي الأول لمجموعة "I2U2" والذي عقد في أبوظبي خلال فبراير 2023، وتجسد مشاركة دولة الإمارات في هذه المجموعة والمبادرات رؤية القيادة الرشيدة القائمة على بناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.



