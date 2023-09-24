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روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية

9/24/2023 5:55:56 AM
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أعلنت موسكو أنها أسقطت، ليل الأربعاء-الخميس، 19 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنها دمرت أيضاً ثلاث مسيّرات أخرى في أجواء ثلاث مناطق روسية، هي: كورسك، وبيلغورود، وأوريول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»، إن «الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم»، مشيرةً إلى أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب).

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