«الشيوخ الأمريكي» يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

«الشيوخ الأمريكي» يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش
التاريخ
9/24/2023 5:55:55 AM
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري.
وكان الرئيس جو بايدن أعلن، في مايو، تعيين الجنرال الأفريقي- الأمريكي رئيساً لهيئة الأركان، منوّهاً بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها هذا «المحارب» ومزاياه الشخصية، ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية.
لكنّ هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل.
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