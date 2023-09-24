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«الشيوخ الأمريكي» يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

9/24/2023 5:55:55 AM
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن، في مايو، تعيين الجنرال الأفريقي- الأمريكي رئيساً لهيئة الأركان، منوّهاً بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها هذا «المحارب» ومزاياه الشخصية، ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية.

لكنّ هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل.

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