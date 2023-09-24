مجلس «إمباور» يقر التوزيعات نصف السنوية

مجلس «إمباور» يقر التوزيعات نصف السنوية
التاريخ
9/24/2023 5:55:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) أنه تم تمرير قرار مجلس إدارة الشركة لاعتماد توزيع الأرباح النقدية المرحلية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
وبحسب إفصاح لسوق دبي، سيتم توزيع أرباح 425 مليون درهم بواقع 0.0425 درهم لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع؛ وذلك وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح.
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