مجلس «إمباور» يقر التوزيعات نصف السنوية

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) أنه تم تمرير قرار مجلس إدارة الشركة لاعتماد توزيع الأرباح النقدية المرحلية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، سيتم توزيع أرباح 425 مليون درهم بواقع 0.0425 درهم لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع؛ وذلك وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح.