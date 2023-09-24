«الياه سات» توزع 201 مليون أرباحاً نصفية

أعلنت شركة ((الياه سات)) اعتزامها توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.23 فلوس لكل سهم وبما يعادل 201 مليون درهم عن النصف الأول من 2023.

وقالت الشركة إنه يتعين على المستثمرين الراغبين في تلقي توزيعات الأرباح شراء أسهمها في موعد غايته 27 سبتمبر 2023، علماً أنه سيتم دفع الأرباح النقدية لكل المساهمين المستحقين بحلول 16 أكتوبر 2023.

وقالت المجموعة إنها تمضي قُدماً لدفع توزيعات أرباح نقدية للسنة المالية 2023 بكاملها لا تقل عن 16.46 فلساً للسهم الواحد بما يعادل 402 مليون درهم، الأمر الذي يمثل زيادة نسبتها 2 % مقارنة بتوزيعات العام السابق كما يعكس التزامها الراسخ بتوفير عوائد جذابة للمساهمين.

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس الإدارة: بعد تحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، تواصل ((الياه سات)) تميزها بين الشركات المدرجة في الإمارات من خلال توفير أحد أعلى عوائد التوزيعات النقدية حالياً. وأضاف: يبقى مجلس الإدارة ملتزماً بتنفيذ سياسة توزيعات جذابة تستهدف زيادة التوزيعات 2 % على الأقل سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي.