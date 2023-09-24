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«بيتكوين» تنخفض وتترقب قرار الفيدرالي

9/24/2023 5:55:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت العملات الرقمية خلال تداولات أمس قبل ساعات من صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتقييم مستقبل السياسة النقدية.

وتراجع سعر ((بيتكوين)) بنسبة 0.35 % إلى 27073 دولاراً بعد تجاوزها حاجز 27 ألف دولار أول من أمس، وهبطت الإيثيريوم بنسبة 1 % إلى 1627 دولاراً، بينما ارتفع سعر الريبل بنسبة 0.80 % إلى 51.5 سنتاً.

وأعلن ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن اللجنة تعتزم توسيع نطاق تطبيق قواعدها التنظيمية لتشمل منصات أخرى غير ((كوين باس)) و((بينانس يو إس)).

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