حضور قوي لـ«إمباور» بمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية

حضور قوي لـ«إمباور» بمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية
التاريخ
9/24/2023 5:55:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ((إمباور))، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن حضور قوي عبر رعايتها ومشاركتها بمؤتمر طاقة المناطق (LATAM2023)، الذي سينعقد في كولومبيا بمدينة ((Cartagena)) من 27 حتى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار ((حلول مستدامة لأمريكا اللاتينية ومناطق البحر الكاريبي))، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريين من مختلف دول العالم.
وسيشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور، والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مبادرة ((تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة)) في حلقة نقاش بعنوان ((نظرة عامة عالمية حول طاقة المناطق)) في اليوم الافتتاحي للمؤتمر، كما سيعرض بن شعفار على الحضور في اليوم الثاني تجربة ((إمباور)) الرائدة في قيادة صناعة تبريد المناطق محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى إنجازات دبي الناجحة في تطبيق حلول تبريد المناطق المستدامة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على المناخ.
وقال أحمد بن شعفار إن هدف المؤسسة من هذه الرعاية نابع من حرصها على توفير الدعم وضمان نجاح الحدث وتعميق أواصر التعاون مع مختلف الدول والشركات.
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