حضور قوي لـ«إمباور» بمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ((إمباور))، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن حضور قوي عبر رعايتها ومشاركتها بمؤتمر طاقة المناطق (LATAM2023)، الذي سينعقد في كولومبيا بمدينة ((Cartagena)) من 27 حتى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار ((حلول مستدامة لأمريكا اللاتينية ومناطق البحر الكاريبي))، بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريين من مختلف دول العالم.

وسيشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور، والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مبادرة ((تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة)) في حلقة نقاش بعنوان ((نظرة عامة عالمية حول طاقة المناطق)) في اليوم الافتتاحي للمؤتمر، كما سيعرض بن شعفار على الحضور في اليوم الثاني تجربة ((إمباور)) الرائدة في قيادة صناعة تبريد المناطق محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى إنجازات دبي الناجحة في تطبيق حلول تبريد المناطق المستدامة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على المناخ.

وقال أحمد بن شعفار إن هدف المؤسسة من هذه الرعاية نابع من حرصها على توفير الدعم وضمان نجاح الحدث وتعميق أواصر التعاون مع مختلف الدول والشركات.