دبي تشهد إطلاق «منصة الأغذية الإماراتية»

افتتحت بدبي أمس فعاليات منتدى ((مستقبل الصناعات الغذائية 2023))، أكبر تجمع سنوي لقادة الصناعة في الشرق الأوسط. وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لـ((منصة الأغذية الإماراتية)) التي تعمل على دمج بيانات الغذاء في الإمارات في منصة واحدة، مما يسهل عملية اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي.

وافتتح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، المنتدى الذي يجمع على مدار يومين مختلف الأطراف من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال.

ووصل عدد حضور المنتدى الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات تحت رعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية إلى 900 مشارك في يومه الأول.

وقال محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ((تواصل الدائرة دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الصناعة المحلية وصادراتها نحو الأسواق الاستراتيجية ونعمل بشكل متواصل مع القطاع الخاص لضمان استدامة التوسع الخارجي لهذه الشركات والمصانع، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية ((D33)).

تفاعل

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإماراتة: (( سعداء بالتعاون والدعم من شركائنا ورعاتنا. إن التزامهم بتطوير قطاعي الأغذية والتجارة في الإمارات جدير بالثناء.

وبفضل دعمهم؛ نحن قادرون على إنشاء منصة مثل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي يسمح بالتفاعل بين أصحاب المصلحة المهمين لمناقشة التعاون والفرص في بناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام للمنطقة)).

وأضاف: ((تتزايد أهمية الصناعات الغذائية في اقتصاد الإمارات. وخلال السنوات الأخيرة، بات ترتيبها يتراوح بين الثاني والثالث ضمن الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة)).

وتطرق لوتاه إلى ((منصة الإمارات للأغذية))، فقال إن الإعلان بصفة رسمية عن إطلاقها أمس يُعد بمثابة تتويج لجهد حثيث بذلناه على مدار ست سنوات متتالية في الإعداد لهذه المنصة، وتزايد شعورنا بأهميتها بعد تفشي جائحة ((كوفيد19)).

وقال: ((ينضوي تحت ((منصة الإمارات للأغذية)) كافة أصحاب المصالح وجميع المشاركين في عملية تصنيع السلع الغذائية، بدءاً من المزارعين، المُصنعين، التجار، شركات التأمين، وغيرها، حيث يشارك الجميع بما لديه من بيانات بُغية المساهمة في رفع كفاءة العملية، من خلال معرفة الاحتياجات لدى كل طرف من أصحاب المصالح)).

الإمارات للتنمية

ويشارك مصرف الإمارات للتنمية، في الفعاليات وذلك ضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الحلول التمويلية للارتقاء بالإنتاج الغذائي القائم على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: "دعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات ضمن الأولويات الرئيسية التي يعمل المصرف على توفير كل مقومات الدعم والنجاح لها، حيث نسعى للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال تقديم الدعم التمويلي للشركات، وتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية، والتعاون مع الشركات الناشئة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع لتحويل هذه الرؤية إلى واقع وتحقيق الفائدة القصوى منها للمجتمع وتحويلها لنموذج يحتذى به عالمياً.