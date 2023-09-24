تعاون استراتيجي بين «أدنوك» و«الهدف للإنشاءات الهندسية»

أعلنت شركة ((الهدف)) المتخصصة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لدعم احتياجاتها من المنتجات الصناعية. جاء ذلك على هامش توقيع ((أدنوك)) اتفاقيات شراكة مع 25 شركة محلية لتزويدها بمنتجات صناعية تتجاوز قيمتها الـ 70 مليار درهم بحلول عام 2027.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة ((الهدف)) على تزويد ((أدنوك)) بالعديد من المنتجات المصنعة من الحديد، أثناء تنفيذها مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء، وأكدت ((أدنوك)) التزامها باتخاذ المصنعين المحليين كموردين حصريين لجميع احتياجاتها المرتبطة بالتصنيع.

وخصصت ((أدنوك)) 20 مليار درهم لدعم مرافق التصنيع المحلية خلال الفترة من 2023 إلى 2028، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز ما قيمته 5 مليارات درهم سنوياً، بالإضافة إلى توفيرها قرابة 10000 فرصة عمل جديدة.

كما أن هذا الاستثمار سيسهم بتعزيز وتنويع اقتصاد الإمارات وسيضمن لـ ((أدنوك)) أيضاً وجود سلسلة توريد مرنة ومستدامة. وعبر د. صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في ((أدنوك)) عن فخره بمساهمة أدنوك في دعم مسيرة توطين الصناعات التحويلية في الإمارات وإنشاء سلسلة توريد مستدامة عبر شراكات مع موردين محليين مثل الهدف.