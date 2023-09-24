6000 جهة عارضة في «جيتكس جلوبال» 16 ـ 18 أكتوبر

دفعت الطفرة في الطلب العالمي بأكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في عام 2023. وتنعقد النسخة الثالثة والأربعون من جيتكس جلوبال خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر حيث وصل الحدث الأبرز عالمياً إلى كامل طاقته الاستيعابية في مركز دبي التجاري العالمي مع تحضيرات لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة.

من جهة أخرى، ينطلق معرض ((إكسباند نورث ستار))، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في أكبر نسخة على الإطلاق خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر، أكبر وأبرز مراكز اليخوت الفارهة في الشرق الأوسط، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة و1,000 مستثمر من 70 دولة يديرون استثمارات بقيمة تريليون دولار، للتباحث في سبل تسريع زخم الاستثمار في الشركات الناشئة.

وسيغطي المعرضان 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربع بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنةً بالعام الماضي.

وسيقدم جيتكس جلوبال العرض الأكبر للذكاء الاصطناعي هذا العام حيث تكشف 3,500 جهة عارضة يمثل الذكاء الاصطناعي جزءاً من أعمالها، عن الآلية التي تقوم عبرها هذه التكنولوجيا الكبيرة بإثراء وتغيير حياة الأفراد والحكومات والأعمال والمجتمع.

يتناول ((وادي جيتكس السيبراني)) العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز العلامات التجارية في مجال أمن المعلومات فضلاً عن الخبراء الدوليين في أكبر معرض للأمن السيبراني هذا العام.

ويشهد عرضا الإطلاق ((جيتكس إمباكت)) و((معرض التمدن المستقبلي)) تحولات ستترك تأثيراً بالغاً في التكنولوجيا المناخية، مع الارتقاء بالمدن المستدامة، والإسهام في رسم مستقبل خالي الانبعاثات، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

أبرز الأسماء

ويشهد جيتكس جلوبال 2023 عودة عمالقة القطاع مثل ديل تكنولوجيز، و&e، وجوجل، وهواوي، وهيوليت-باكارد، و((آي بي إم))، ومايكروسوفت، وتونوموس. وتشمل قائمة الجهات العارضة الجديدة التي ستعمل على حفز استراتيجياتها العالمية للنمو وترسيخ علاقات جديدة خلال الحدث، ((سيلز فورس))، و((برودكوم))، و((بيون))، و((ديلويت)).

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و((إكسباند نورث ستار)): يجمع جيتكس جلوبال تحت مظلته قادة القطاعين العام والخاص مما يزيد على 170 دولة لاستكشاف الآفاق الجديدة المجهولة لاقتصاد المستقبل الرقمي((.

((إكسباند نورث ستار))

سيعمل معرض ((إكسباند نورث ستار((الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على توسيع نطاقه إلى مستويات قياسية في 2023، مع مشاركة ضعف عدد الجهات العارضة من الشركات الناشئة في نسخة هذا العام، بهدف نسج العلاقات وحفز الإلهام والمشاركة في واحد من أكثر المنظومات العالمية ابتكاراً ودعماً لريادة الأعمال.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ((من المقرر أن يدفع المعرض بعجلة الحقبة القادمة من ريادة الأعمال الرقمية، فضلاً عن إلهام الجيل الجديد من المبتكرين والمفكرين. وسيكون هذا الحدث البارز بمثابة حافز استراتيجي لتوسيع نطاق مستقبل اقتصاد دبي الرقمي، الأمر الكفيل بخلق منصة لا مثيل لها تجمع تحت مظلتها أصحاب المصلحة الرئيسيين من مجتمع الشركات الناشئة العالمي في دبي)).