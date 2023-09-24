949 مليار دولار استثمارات التكنولوجيا المالية 2030

أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتعاون مع ((ريفينيتيف))، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وإحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، تقريراً بعنوان ((آفاق الابتكار في الخدمات المالية))، يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

حيث لفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات، أدت إلى خفض تكاليف التشغيل، وتبسيط العمليات غير الفعالة.

وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بنسبة 17.2 % بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، لا يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة.

4 توجهات

وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسة من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية، كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.

وأوضح التقرير أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة، لتسهيل التطوير السريع، وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية، من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية، كحاضنة استوديوهات المشاريع.

وتعد دبي ومركز دبي المالي العالمي، مركزاً عالمياً استراتيجياً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، إذ يحتضن المركز منظومة شاملة للابتكار، تزود المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، على حد سواء، بالأدوات والمنصات والدعم التنظيمي، بما يسهم في تمكين الابتكار المالي.

ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الرائدة، وبرامج مُسرّعات الابتكار، ومنصات بناء المشاريع، ورأس المال الاستثماري، وغيرها من أدوات تمويل الشركات الناشئة، وبرامج تنمية المواهب المعترف بها دولياً.

فرص

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ((من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2 %، بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي.

ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار، علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع، بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي.

ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوقاً وفعّالاً من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030، والسنوات التي تليه)).

أعمال

وقال نديم نجار العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: ((يقدم تقرير ((آفاق الابتكار في الخدمات المالية))، نظرة عامة على أهم محركات الابتكار في القطاع المالي، ورؤى حول الابتكارات المالية الجديدة، التي ستشكل ملامح مستقبل القطاع في السنوات الخمس المقبلة)).

وتم اعتماد التقرير خلال اجتماع استضافه مركز دبي المالي العالمي، مع عدد من قادة القطاع، ضم جافين باين رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة في أمازون، وأكشاي شوبرا نائب الرئيس، ومدير قسم الابتكار والتصميم في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودانيال عبد الخالق مدير الابتكار في شركة ((إي آند إنتربرايس))، وألان فرانسيس نائب رئيس أول، بنك أبوظبي الأول.

وضمت قائمة المتحدثين الآخرين، يوسف كمال الشريك الإداري لشركة ((يو+ ديجيتال فينتشرز))، وحسام زيادة الشريك في ((سترايبر))، وسيماس تشيكوسكاس مدير ((فيوتشر لابس))، وماري دولين رئيسة محفظة المشاريع في بنك دبي التجاري.

وحضر الاجتماع نيابة عن ((منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع))، ستيف جوتز، الابتكار المؤسسي، وميشيل سكاتاجليني، استراتيجية الابتكار. وأدارت الجلسة سيلفينا بروجيا مديرة التمويل المستدام للأسواق الناشئة في ((ريفينيتيف)).