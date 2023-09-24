الشارقة تحفز رواد الأعمال لدخول مشاريع الامتياز التجاري

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع شركة ((امتياز)) Emtiyz المتخصصة في الامتيازات التجارية (الفرانشايز)، في الأسبوع الماضي، أمسية بعنوان ((بناء مستقبل بنظم الفرانشايز))، بحضور 27 من رواد ورائدات الأعمال المهتمين في دخول تجربة حقوق الامتياز التجاري باستكشاف الفرص التي يحملها قطاع ريادة الأعمال، يقدمها الخبير المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لشركة ((امتياز)).

وأكد حمد المحمود، مدير (رواد)، أن الإمارات تعتبر وجهة مثلى لحقوق الامتياز التجاري للعديد من الشركات العالمية ذات العلامة التجارية القوية، وإن مؤسسة ((رواد)) قطعت خطوات بارزة في مجال استقطاب واحتضان المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الناجحة وضمها إلى مجموعة المشاريع النوعية المنتسبة إلى عضوية المؤسسة، والعمل أيضاً على تقديم سبل الدعم المتكامل للعلامة التجارية لهذه المشاريع وتطويرها وإعدادها للانتقال إلى إمكانية توفير ومنح حقوق (الفرانشايز) إلى شركات أخرى.

وأوضح أن عدد المشاريع المنضمة للعضوية الحاصلة أو المانحة لحقوق الامتياز التجاري ارتفع إلى 4 مشاريع، 3 منها في مدينة الشارقة، وواحد في خورفكان.