500 عارض في الدورة 52 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

أعلن مركز إكسبو الشارقة استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الـ52 من ((معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات))، بين 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بدعم من غرفة الشارقة، وبمشاركة ما يزيد على 500 عارض.

وتعرض أشهر العلامات التجارية للذهب والألماس والساعات، تعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، بمشاركة دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والسعودية، والبحرين، ولبنان إلى جانب الإمارات.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة، أن الاستعدادات لانطلاق الحدث، أخذت بعين الاعتبار المشاركة الواسعة من نخبة العارضين محلياً ودولياً، والتي يتوقع أن تستقطب أعداداً متزايدة من الجمهور المهتم بالاطلاع على أحدث التصاميم العالمية.

ويفتح المعرض أبوابه من الواحدة ظهراً إلى 10 مساءً، والجمعة من 3 ظهراً إلى 10 مساءً.