«الإمارات دبي الوطني» يكرم الفائزين بجوائز تحويل الراتب

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى، ضمن حملته الخاصة بتحويل الراتب، حيث قام ممثلون عن بنك الإمارات دبي الوطني، بتسليم الجوائز للفائزين، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيس للبنك.

وأتاح العرض الترويجي، الذي استمر على مدار ستة أشهر، للعملاء، فرصة الفوز بخمس جوائز كبرى بقيمة 100 ألف درهم، وخمس جوائز بقيمة 50 ألف درهم، و100 هاتف ذكي قيمة كل منها 5 آلاف درهم. وللاستفادة من العرض الترويجي، تعين على العملاء فتح حساب تحويل راتب جديد، وتحويل رواتبهم إلى الحساب، والاشتراك في بطاقة ائتمان أو قرض، وإنفاق ما لا يقل عن 5 آلاف درهم باستخدام بطاقات الخصم و/أو الائتمان من Vخلال 30 يوماً من فتح الحساب. وحظي العملاء الذين استوفوا هذه الشروط خلال 60 يوماً، بفرص المشاركة في السحب بناءً على إجمالي نفقاتهم.

كما أتاح العرض الترويجي جوائز كبيرة حصرية لمواطني دولة الإمارات، وعملاء أبوظبي، والحسابات المفتوحة عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول من بنك الإمارات دبي الوطني.