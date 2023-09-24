أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 25 شريكاً محلياً وعالمياً

كشف سوق أبوظبي العالمي، خلال حدث خاص استضافه في مقره، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.

حيث ينعقد أسبوع أبوظبي المالي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

شارك في هذا الحدث عدد من كبار الشخصيات، وممثلون من الجهات الحكومية وقادة من المؤسسات العالمية والإقليمية ووسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن شركاء استراتيجيين ورسميين عالميين لأسبوع أبوظبي المالي 2023.

ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبرى المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي.

وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث الهام والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ((الشريك الرئيس)) لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.

وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي، عدداً من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من ((القابضة)) (ADQ)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة، والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول.

وتضم القائمة أيضاً مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro، و((بنك إتش إس بي سي))، و((هواوي))، و((بانكو بي تي جي باكتوال))، و((ماستركارد)) وشركة ((سيركل)).