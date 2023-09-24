حرف تقليدية
التاريخ
9/24/2023 5:55:51 AM
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تتميز المرأة الإماراتية بإتقان الحرف التقليدية، وفي الصورة امرأة تقوم بحرفة السف التي يستخدم فيها خوص النخيل لصنع المقتنيات المختلفة. وتحافظ إدارة الصناعات التراثية والحرفية في الاتحاد النسائي العام في أبوظبي على هذه الحرف.
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