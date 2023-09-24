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حرف تقليدية

9/24/2023 5:55:51 AM
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تتميز المرأة الإماراتية بإتقان الحرف التقليدية، وفي الصورة امرأة تقوم بحرفة السف التي يستخدم فيها خوص النخيل لصنع المقتنيات المختلفة. وتحافظ إدارة الصناعات التراثية والحرفية في الاتحاد النسائي العام في أبوظبي على هذه الحرف.

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