بكين تتهم واشنطن باختراق خوادم «هواوي»

اتهمت السلطات الصينية الولايات المتحدة الأمريكية باختراق الخوادم الخاصة بشركة ((هواوي)) بصورة مستمرة منذ 2009، ضمن حملة موسعة لسرقة البيانات من أهداف صينية.

وقالت وزارة الأمن الوطني الصينية في منشور على حسابها الرسمي بتطبيق ((وي شات))، إن وحدة عمليات التدخل المتخصص التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية بدأت هجماتها ضد ((هواوي)) في 2009، وأنها استمرت في مراقبة خوادم الشركة منذ ذلك الحين.

وأوضحت أن المركز الصيني للاستجابة العاجلة للفيروسات الحاسوبية اكتشف فيروساً تجسسياً يدعى ((سكند داتا)) أثناء تحقيقه في هجوم إلكتروني على إحدى الجامعات التقنية في شمال غربي البلاد العام الماضي.

وكشف أن هذا الفيروس تم تطويره بواسطة وكالة الأمن القومي الأمريكي، بينما استطاعت الولايات المتحدة السيطرة على عشرات الآلاف من الأجهزة الصينية، وسرقة كمية ضخمة من البيانات المهمة.

يأتي البيان بعد أسبوع من توجيه الصين للعاملين بالحكومة المركزية، والإدارات المحلية، والشركات المملوكة للدولة بوقف استخدام جوالات ((آيفون)) وعدم اصطحاب سماعات الرأس ((آي بود)) أو ساعات ((أبل)) في مقرات العمل.