اكتشاف يساعد في علاج السكتة الدماغية
التاريخ
9/24/2023 5:55:50 AM
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نجح علماء روس من جامعة بيلغورود، في تحديد وجود صلة بين تسلسل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين الصدمة الحرارية وخصائص الدورة والتعافي من السكتة الدماغية، وهو ما سيساعد على التنبؤ بمسار المرض وعلاجه. وأوضحوا في بحث نشر في مجلة ((جينيس))، أن هذه الحالة يمكن أن تعزى إلى عوامل وراثية.
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