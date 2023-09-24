اكتشاف يساعد في علاج السكتة الدماغية

نجح علماء روس من جامعة بيلغورود، في تحديد وجود صلة بين تسلسل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين الصدمة الحرارية وخصائص الدورة والتعافي من السكتة الدماغية، وهو ما سيساعد على التنبؤ بمسار المرض وعلاجه. وأوضحوا في بحث نشر في مجلة ((جينيس))، أن هذه الحالة يمكن أن تعزى إلى عوامل وراثية.