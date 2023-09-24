العثور على معبد تحت الماء في الإسكندرية

أعلنت البعثة الأثرية المصرية - الفرنسية المشتركة، اكتشاف معبد ((أفروديت)) من القرن الخامس قبل الميلاد، في أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، في بيان، إن ((البعثة عثرت داخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، إضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد)).

وأشار وزيري إلى أن ذلك ((تم خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون، الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية)).

من جانبه، قال إسلام سليم مدير عام إدارة الآثار الغارقة، إن ((مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير))، وفقاً للبيان ذاته.

وأضاف إن ((المدينة التاريخية التي أعيد اكتشافها عام 2000، كانت تعد أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد، وتسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديماً في غرقها بالكامل تحت سطح البحر)).