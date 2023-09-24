صورة لمواقع هبوط محتملة على سطح القمر

نشرت ((ناشيونال جيوغرافيك))، بالتنسيق مع وكالة ناسا، صورة مركبة عالية الدقة لم يسبق لها مثيل للقطب الجنوبي للقمر مع خريطة مصاحبة مفصلة لمواقع الهبوط المرشحة لمهمة ((أرتميس 3))، وفق دورية ((سبيس)).

وهذه الصورة الفسيفسائية المميزة لمنطقة القطب الجنوبي للقمر مكونة من سلسلة من الصور التي التقطتها كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية. ووصفت وكالة ((ناسا)) و((ناشيونال جيوغرافيك)) الصورة، قائلين: محاطة بظلام دائم، تم الكشف عن الجزء الداخلي لفوهة شاكلتون بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في هذه الفسيفساء المذهلة.