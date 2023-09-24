صورة لمواقع هبوط محتملة على سطح القمر
التاريخ
9/24/2023 5:55:49 AM
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نشرت ((ناشيونال جيوغرافيك))، بالتنسيق مع وكالة ناسا، صورة مركبة عالية الدقة لم يسبق لها مثيل للقطب الجنوبي للقمر مع خريطة مصاحبة مفصلة لمواقع الهبوط المرشحة لمهمة ((أرتميس 3))، وفق دورية ((سبيس)).
وهذه الصورة الفسيفسائية المميزة لمنطقة القطب الجنوبي للقمر مكونة من سلسلة من الصور التي التقطتها كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية. ووصفت وكالة ((ناسا)) و((ناشيونال جيوغرافيك)) الصورة، قائلين: محاطة بظلام دائم، تم الكشف عن الجزء الداخلي لفوهة شاكلتون بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في هذه الفسيفساء المذهلة.
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