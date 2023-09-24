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اختراق قد يلغي الحاجة إلى حقن الأنسولين

9/24/2023 5:55:49 AM
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ابتكر فريق من العلماء الأمريكيين جهازاً جديداً قابلاً للزرع قد يغني قريباً عن حقن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول، وفق ((ديلي ميل)). وطور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً ينتج كمية لا نهاية لها من الأوكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للأنسولين.

ويتمتع الجهاز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالأنسولين. كما يلغي النظام الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، حتى لا تهاجم الخلايا المزروعة. ويقول العلماء إنه يمكن أيضاً تكييفه لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلاً متكرراً للبروتينات.

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