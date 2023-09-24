آفاق الفكر العربي وتحدياته جوهر برامج إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية

برعاية وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة، أطلقت مؤسسة الفكر العربي، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية بعنوان «الفكر العربي في عقدين 2000 - 2020»، وذلك خلال فعالية أقيمت في القاهرة على مدار يومين، بحضور ومشاركة نخبة من المفكرين والباحثين العرب.



تحدث في افتتاح الفعالية المدير العام لمؤسسة الفكر العربي البروفيسور هنري العويط، فعلل سبب اختيار القاهرة ليجري منها إطلاق التقرير «اعترافاً بريادتها الفكرية والثقافية التي هي محل إجماع، وعربون امتنان للكوكبة المميزة من مفكري أرض الكنانة وباحثيها وخبرائها الذين تعتز مؤسستنا وتغتني بالتعاون معهم في إصداراتها وبرامجها ومختلف أنشطتها». وبين أ.د. العويط أبرز ميزات التقرير «في طليعة ما يتحلى به التقرير من مزايا، إطاره الزمني، إذ إن السنوات العشرين الأولى من القرن الحالي شكلت منعطفاً تاريخياً، ففي خلالها شهد العالم ومنطقتنا أحداثاً وأزمات وتحولات، بدا لنا من الضروري دراسة أثرها في الفكر العربي للإحاطة بكيفية تعامل إعلامه معها».

بدوره، ألقى الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، كلمة نوه فيها بمضامين التقرير معتبراً أنه يشكل «منجزاً علمياً مهماً يمكن للمثقفين العرب الرجوع إليه في أبحاثهم وقراءاتهم». كما دعا إلى ضرورة صياغة خطاب ثقافي عربي يتخطى حدوده الإقليمية إلى حدود العالم بأكمله، مشدداً على أن الاتصال الثقافي مع العالم لا يعني الانصهار الكلي في الثقافة الغربية.

درع

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قدم أ.د. هنري العويط، الدرع التكريمية الأعلى من مؤسسة الفكر العربي لوزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني، حيث تسلمه بالنيابة عنها د. هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ودرعاً تكريمية أخرى للدكتور هشام عزمي تقديراً على جهوده، وقد قدم هو أيضاً درعاً تقديرية لمؤسسة الفكر العربي تكريماً لجهودها الفكرية والثقافية بالإنابة عن وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.



تنوع وعمق



وناقشت مداخلات المتحدثين في الجلسات الخمس، محاور التقرير ومضامين أوراقه البحثية المتعلقة بالفكر السياسي والاجتماعي العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين في ضوء التحولات الكبرى التي يشهدها العالم وتشهدها المنطقة العربية، وتحديات ورهانات الفكر العربي في ظل الثورة الرقمية، وموضوع الفكر العربي بين العروبة والكونية. كما شهدت الجلسات أسئلة ونقاشات تفاعلية من الحاضرين أغنت مداخلات المتحدثين.

واستعرضت الجلسة الأولى: «جدليات الهوية والمواطنة وإدارة التنوع» تحديات إدارة التنوع في البلدان العربية وجدل العلاقة بين التعددية الثقافية والتعددية السياسية، وكيف تطور مفهوم المواطنة في الفكر العربي خلال العقدين الماضيين. كما تناولت العوامل التي أدت إلى تفاقم الصراعات بين الهويات المختلفة والمتعددة. واستعرضت الجلسة أيضاً معوقات كثيرة شارحة كيف أن الفهم المغلوط للبعد الديني أثر سلباً في بناء الدولة ونظمها في العالم العربي.



أدار الجلسة د. يوسف الحسن، المدير العام السابق للمعهد الدبلوماسي الإماراتي، وتحدث فيها د. علي الدين هلال دسوقي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ود. طارق متري، رئيس جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، والمفكر المصري د. سمير مرقص عبد المسيح، والكاتب والمفكر السياسي، د. مصطفى الفقي.

وفي الجلسة الثانية: «العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخلية والاستقرار السياسي»

نوقش مفهوم الدولة في الفكر السياسي العربي وتطوره التاريخي، وإشكاليات العلاقة بين الدولة والمجتمع في ظل الصراعات الداخلية وغياب الاستقرار السياسي ومخاطر الانقسام والتفتيت. كما عرضت مقومات ومواصفات الدولة الوطنية، وبينت الأسباب التي تعوق وتؤخر قيامها. وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين المجتمع والدولة في المنطقة، وخلصت إلى أن استمرار الوهن في الكثير من بلداننا العربية يعود بأحد أسبابه إلى تناحر الجماعات (المذهبية، القومية، القبلية، الطائفية...) فيما بينها.

أدار الجلسة أ.د. فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وتحدث فيها سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية اللبنانية سابقاً د. علي أومليل، وأستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة طرابلس، أ.د. يوسف محمد جمعة الصواني.



فجوات وحلول



وفي الجلسة الثالثة: «العلوم الاجتماعية: الواقع والإشكاليات»

بحثت تفاصيل واقع العلوم الاجتماعية في العالم العربي، واعتبرت الجلسة أن المشكلة تقع في الانحياز وضعف الحياد، وفي الفجوة المعرفية، والميل إلى إعادة تدوير النظريات السابقة دون ابتداع أخرى حديثة، وفي تراجع الاهتمام بالفلسفة في أوساط العاملين في العلوم الاجتماعية. كما شرحت الجلسة كيف أثرت الثورة التكنولوجية على المجتمعات وعزلت الأفراد عن المنظومة الجماعية وسلعتهم بغرض زيادة الاستهلاك، واعتبرت أننا اليوم أمام مأزق كبير يجعل الإنسان العربي منزوع الإرادة وغير قادر على صياغة عالمه وواقعه في ظل انفصال الأبحاث الاجتماعية العربية عن كل هذه التطورات. وخلصت النقاشات إلى ضرورة ابتداع علم اجتماع عربي أصيل غير محكوم بترسانة الأيديولوجيات، ينطلق من نظرية ومفاهيم ابن خلدون، ويعالج الظواهر الاجتماعية العربية في ظل الرهانات والتحديات الكبرى وعلى رأسها الثورة التكنولوجية.

أدار الجلسة أ.د. سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، وتحدث فيها أ.د. فردريك معتوق، عميد متقاعد لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، و د. وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و أ.د. محمد المعزوز، مدير الأكاديمية الأوروبية العربية للدراسات الجيواستراتيجية في باريس.

أما في الجلسة الرابعة: «التربية والتعليم: النظم والسياسات»

فناقش المتحدثون موضوع الفكر التربوي العربي، واعتبروا أن تهميش العلوم الإنسانية والاجتماعية وتجنب البحث في القضايا المتنوعة أثرا كثيراً عليه. كما بينوا الأدوار الجديدة للجامعات العربية وخصوصاً تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين الرفاه الاجتماعي ووظائف المستقبل. كما فسروا تأثير التطورات التكنولوجية، والتطورات المستقبلية المتوقعة في سوق العمل على هذه الأدوار. ودعوا إلى ضرورة إصلاح النظم التربوية والتعليمية في الدول العربية بالتوازي مع تحقيق الإصلاح، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعلمين، وتطوير قواعد الحوكمة، وتطوير نظم التعليم التفاعلية.

أدار الجلسة د. محيا علي زيتون، أستاذة جامعية في جامعة الأزهر، وشارك فيها أ.د. عدنان إبراهيم الأمين، أستاذ متقاعد في العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية، و د. خالد عبد الفتاح عبدالله حسن، أستاذ مساعد علم الاجتماع في كلية الآداب في جامعة حلوان، و د. أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم العالي المصري الأسبق.



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وتطرقت الجلسة الخامسة إلى موضوع: «الفكر العربي وآفاقه المستقبلية»، ودارت الجلسة حول ثلاث قضايا حيوية، تعني العرب في حاضرهم ومستقبلهم، وهي «العرب والتحولات الكبرى في النظام الدولي»، و«الفكر العربي والثورة الرقمية: التحديات والرهانات»، و«الفكر العربي بين العروبة والكونية». فأوضحت أهم ملامح النظام الدولي الجديد، وكيف تمثل تحولاته فرصاً وتحديات للعرب في ظل الواقع الحالي، وسيطرة الذكاء الاصطناعي، ومشكلات الأمن السيبراني، وضرورات الانخراط في الاقتصاد الرقمي. وحددت موقع العالم العربي على صعيد الإسهامات الرقمية العالمية مبينة القصور الحاد الذي يعاني منه، وداعية إلى تفعيل استراتيجيات التحول الرقمي في المجال الثقافي والتعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنتاج المحتوى والبرمجيات. وحول موضوع الفكر العربي بين العروبة والكونية، حثت الجلسة العرب على أن يكونوا خارج الصراع القائم بين دعاة الكونية ودعاة الخصوصية، وأن ينفتحوا على الحوار ويسهموا بفعالية في بناء ركائز العالم الجديد.

أدار الجلسة أ. نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وتحدث فيها أ.د. محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والمهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و أ.د. عبدالله السيد ولد أباه، أستاذ الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة نواكشوط.

ختام وخلاصات

اختتمت الفعالية بجلسة تحدث فيها أ.د. هنري العويط، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، حيث أشاد بعمق المداخلات وغناها، وبكثافة أسئلة الحضور وحيويتها، معتبراً أن عدداً من القضايا التي تناولتها الجلسات هي قضايا مزمنة، ما يعني أنها لم تجد بعد الحلول الواقعية الوافية لها، داعياً إلى ضرورة الاستمرار في تجديد التفكير على صعيد المفاهيم والمقاربات والتصدي للقضايا الجديدة التي تواجه عالمنا العربي اليوم. كما نوه الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بنجاح الفعالية واعتبرها دافعاً لمزيد من التعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة وبين مؤسسة الفكر العربي.