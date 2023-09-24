مهرجان البدر بالفجيرة يعزز حضور فن الخط العربي بمعرض استثنائي

تتميز النسخة الثانية لمهرجان البدر التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتنوع الأعمال الفنية لمعرض استثنائي يضم عدة فنون جميلة وينظم

في الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في مركز الفجيرة الإبداعي.

ويتضمن المعرض أكثر من 56 عملاً فنياً منها المرقعات بالزخارف وتتميز بتنوع الأنماط الفنية للزخرفة ما بين الأنماط الكتابية والأنماط النباتية المشابهة للطبيعة ودمجها مع العناصر الزخرفية إلى جانب لوحات فنية للخط العربي لخط الثلث الجلي والكتابة على شكل باترن وكتابة الخط العربي بالطريقة الصينية والتي كتبت على ورق سوان صيني. وتمحورت الكتابات حول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله الحسنى، التي استلهم الفنانون فيها الثقافة الإسلامية وتأثيرها على الفنون التشكيلية المتميزة.

ويهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على مآثر الرسول الكريم محمد ــ عليه الصلاة والسلام ــ لترسيخها في نفوس الأجيال عبر الفنون وإبراز الموروث الثقافي والديني في الوطن العربي احتفاءً بمناسبة المولد النبوي الشريف.



