مهرجان البدر بالفجيرة يعزز حضور فن الخط العربي بمعرض استثنائي

مهرجان البدر بالفجيرة يعزز حضور فن الخط العربي بمعرض استثنائي
التاريخ
9/24/2023 5:55:49 AM
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تتميز النسخة الثانية لمهرجان البدر التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتنوع الأعمال الفنية لمعرض استثنائي يضم عدة فنون جميلة وينظم
في الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في مركز الفجيرة الإبداعي.
ويتضمن المعرض أكثر من 56 عملاً فنياً منها المرقعات بالزخارف وتتميز بتنوع الأنماط الفنية للزخرفة ما بين الأنماط الكتابية والأنماط النباتية المشابهة للطبيعة ودمجها مع العناصر الزخرفية إلى جانب لوحات فنية للخط العربي لخط الثلث الجلي والكتابة على شكل باترن وكتابة الخط العربي بالطريقة الصينية والتي كتبت على ورق سوان صيني. وتمحورت الكتابات حول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله الحسنى، التي استلهم الفنانون فيها الثقافة الإسلامية وتأثيرها على الفنون التشكيلية المتميزة.
ويهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على مآثر الرسول الكريم محمد ــ عليه الصلاة والسلام ــ لترسيخها في نفوس الأجيال عبر الفنون وإبراز الموروث الثقافي والديني في الوطن العربي احتفاءً بمناسبة المولد النبوي الشريف.
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