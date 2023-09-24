«حمدان الدولية للتصوير» و«دبي سفاري بارك» تؤطران روائع دبي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ((هيبا))، و((دبي سفاري بارك)) عن نتائج سلسلة مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة التي تعكس ثمار الشراكة بينهما سعياً لفتح آفاقٍ جديدةٍ أمام عشاق تصوير الطبيعة ومحاكاة بيئة الحياة البرية والاحتكاك المباشر مع مجموعةٍ متنوّعة من الحيوانات المفترسة والأليفة والنادرة.

سلسلة المسابقات شَهِدَت تناول 3 فئات، مسابقة ملفات المصورين، والتي تمّ استلام مشاركاتها على موقع الجائزة الرسمي ومسابقة منصة إنستغرام للصور المنفردة، حيث اشتملت على 3 مواضيع هي ((حيواني المفضّل، الطيور فقط، حركة الحيوان)).

المسابقة الثالثة اختصّت بالمقاطع الإبداعية القصيرة لمنصة إنستغرام ((ريلز)) reels، بقيمة جوائز تصل إلى 45 ألف درهم، موزّعة بين جوائز نقدية وقسائم شرائية من مجموعة الفطيم.

السلسلة حازت إعجاب وتفاعل مجتمعات المصورين واستقبلت آلاف المشاركات، قائمة الفائزين عكست تفوّقاً آسيوياً مستحقاً بفوز 4 مصورين من الفلبين و2 من الهند ومصور واحد من باكستان. الحضور العربي تمثَّل في ثنائية سورية كانت بعدسة المصورة فاتن الصالح والمصور غيث بايزيد، بجانب المصور الأردني محمد نايف قاسم.

علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، قال: سعداء بالنتائج النوعية للشراكة الاستراتيجية مع ((دبي سفاري بارك)) والتي نجحت بتسليط الأضواء على روائع الطبيعة والحياة البرية والحيوانات المختلفة، ومتعة اصطياد الكاميرا لمشاهد تحبس الأنفاس وتُعزّز تشويق الجمهور لخوض التجربة.

وأضاف بن ثالث: تواصل الجائزة أداء دورها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز دور الفنون في التواصل مع الطبيعة والحياة الفطرية، كما أن تنويع أساليب الفرص وفئات المسابقة أمام موهوبي الفنون البصرية كان تحدياً ممتعاً وأنتج أعمالاً أسعدت الجمهور ورفعت مستوى الاهتمام بهذه الكائنات والبيئة التي يعيشون فيها.

ومن جهته، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: نثمّن النتائج المميزة التي حققتها مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة، والتي تؤكد على الشراكة الناجحة بين جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي و((دبي سفاري بارك))، وحرص الطرفين على دعم هواة تصوير الطبيعة والحياة البرية، وتقديم الدعم الكامل لهم لتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما يسعدنا نجاح المسابقات بتسليط الضوء على الطبيعة والبيئة والحياة البرية والفطرية في إمارة دبي بأسلوبٍ مباشر بعدسات المشاركين المبدعين، مما يبرز الوجهات السياحية الفريدة والجاذبة في الإمارة، ويفتح الفرص المستقبلية لمحبي التصوير للمشاركة في النسخ المقبلة من الجائزة.