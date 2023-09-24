مجسم فني للياباني ماتسودا في دبي يحتفي بالإبداع والتواصل

تستضيف دبي أول مجسم فني للفنان الياباني شوي ماتسودا، وهو عبارة عن بالون ضخم يجسد رمزاً تعبيرياً بعنوان ذا بيغ فلات ناو، بإشراف وكالة جلوبال آرت دايلي، وذلك في فستيفال سيتي مول. ويتماشى عرض أحد أكبر مجسمات الفن المعاصر في دبي مع مبادرة دبي فستيفال سيتي مول للارتقاء بمفهوم مراكز التسوق كوجهة للاستمتاع بالفن المعاصر.

ويبلغ ارتفاع المجسم 7 أمتار، وهو يعرض نسخة ثلاثية الأبعاد على شكل بالون لرمز الوجه الذارف لدموع الفرح، الرمز التعبيري الأكثر استخداماً عالمياً خلال العقد الماضي، والذي سبق أن حاز لقب كلمة العام من قبل قاموس أكسفورد في عام 2015.

ويهدف الفنان من خلال هذا المجسم إلى تجسيد مفهوم الحفاظ على سرية الهوية والحقوق الإبداعية والوعي التي قدمها الإنترنت إلى مليارات الأشخاص حول العالم. وقال شوي ماتسودا، الفنان المقيم في طوكيو: ((يحتفي عملي الفني بعقدٍ من المشاعر البشرية، حيث يجمع رمز الوجه الذارف لدموع الفرح بين شعورين متناقضين تماماً)).