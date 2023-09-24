«بريق القمر».. حكاية ساحرة عامرة بالجماليات والخيال

أصدرت دار ((كلمات)) لكتب الأطفال العمل الثالث للمؤلفة توبا كوماش، التي فاز كتابها الأول ((حين أتت نهاية العالم)) بجائزة أفضل قصة في ((جوائز جيو))، ويحمل الكتاب الجديد عنوان ((بريق القمر)) من رسوم أحمد أوزون، الفائز بجائزة أفضل رسم في الجوائز نفسها، وحصل على المركز الثاني في المسابقة.

وظّفت المترجمة سمر محفوظ برّاج خبرتها الطويلة في مجال أدب الطفل وقدّمت هذا الكتاب إلى الأطفال باللغة العربية بأسلوب جذاب.

تدور أجواء القصة المصورة حول ((ضباب))، الولد الذي يهوى المطالعة والرسم فيقرأ القصص ويرسم ما تمليه عليه مخيلته.

وفي إحدى الليالي الغائمة، بينما كان بطل القصة يقف عند النافذة لمراقبة الغيوم الداكنة، تخيل صورة ذئب كبير على سطح أحد المنازل، وشعر بالخوف، واختبأ، قبل أن يكتشف أن بإمكانه التغلب على مخاوفه، واستلهام الشجاعة من خلال الصداقة.