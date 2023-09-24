«بريق القمر».. حكاية ساحرة عامرة بالجماليات والخيال
التاريخ
9/24/2023 5:55:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
أصدرت دار ((كلمات)) لكتب الأطفال العمل الثالث للمؤلفة توبا كوماش، التي فاز كتابها الأول ((حين أتت نهاية العالم)) بجائزة أفضل قصة في ((جوائز جيو))، ويحمل الكتاب الجديد عنوان ((بريق القمر)) من رسوم أحمد أوزون، الفائز بجائزة أفضل رسم في الجوائز نفسها، وحصل على المركز الثاني في المسابقة.
وظّفت المترجمة سمر محفوظ برّاج خبرتها الطويلة في مجال أدب الطفل وقدّمت هذا الكتاب إلى الأطفال باللغة العربية بأسلوب جذاب.
تدور أجواء القصة المصورة حول ((ضباب))، الولد الذي يهوى المطالعة والرسم فيقرأ القصص ويرسم ما تمليه عليه مخيلته.
وفي إحدى الليالي الغائمة، بينما كان بطل القصة يقف عند النافذة لمراقبة الغيوم الداكنة، تخيل صورة ذئب كبير على سطح أحد المنازل، وشعر بالخوف، واختبأ، قبل أن يكتشف أن بإمكانه التغلب على مخاوفه، واستلهام الشجاعة من خلال الصداقة.
MENAFN24092023000110011019ID1107128804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.