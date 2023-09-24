تمثال شمعي لماجد المهندس في متحف مدام توسو دبي

كشف متحف ((مدام توسو – دبي))، عن تمثال شمعي للفنان العربي ماجد المهندس، مضيفاً بذلك نجماً بارزاً آخر إلى قائمته الفريدة من المشاهير العالميين والعرب.

وقد تم الكشف عن التمثال في ((مدام توسو في بلوواتر- دبي))، خلال حفل ضمّ أهل الصحافة والإعلام ونخبة من المدعوين.

وتأتي هذه الخطوة، تقديراً من متاحف مدام توسو العالمية للنجم ماجد المهندس، المعروف بصوته الفريد، وموسيقاه التي تتميز بعمقها العاطفي وقوة أدائه، ولمسيرة كللها النجاح لأكثر من 20 عاماً، حصل المهندس خلالها على جوائز متعددة، وحقق أرقاماً قياسية في القوائم الموسيقية، وملأ المدرجات بمحبيه لعقود.

وفي هذا السياق، قال ماجد المهندس: ((كنت أنتظر لحظة الكشف عن التمثال، وقد أذهلني التشابه بينه وبين ملامحي وتعابير وجهي ولغة الجسد. هذا التمثال هو إنجاز آخر كنت أتطلع لمشاركته، والاحتفال به مع الإعلام وأصدقائي، والمحبين، وجمهوري)).

وعبّرت ساناز كولسرود المديرة العامة لمدام توسو دبي، على هذا الحدث قائلة: ((نحن متحمسون لاستقبال ماجد المهندس في مدام توسو دبي، وتقديم تجربة غامرة لمعجبيه. فريقنا قد كرّس ساعات لا تُحصى من أجل ضمان أن يعكس التمثال الشمعي بصدق شخصية الفنان وملامحه. لذلك، ندعو معجبيه من جميع أنحاء العالم للقدوم والاستمتاع بتمثال هذا الفنان العربي الأسطوري)).