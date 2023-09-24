معارض «بينالي دبي للخط» روائع تعكس مضامين الثقافات وجماليات الفنون

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) انتهاء الاستعدادات، وبدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الافتتاحية لـ((بينالي دبي للخط)) التي تنطلق فعالياتها مطلع أكتوبر المقبل، وتهدف إلى إبراز أهمية فنون الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون الثقافات الأخرى، حيث يأتي ذلك ضمن التزامات الهيئة بدعم المشهد الإبداعي في دبي، وخلق منصات مبتكرة لتمكين أصحاب المواهب وتحفيزهم على عرض أعمالهم الفنية المستلهمة من فنون الخط المختلفة، وهو ما يصب في إطار رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وسيتضمن برنامج البينالي الذي يمتد على مدار شهر أكتوبر، ويقام بمشاركة ودعم أكثر من 200 فنان ومبدع محلي وعالمي، تنظيم نحو 16 معرضاً وتفعيل أكثر من 30 موقعاً حول دبي، ستعرض تشكيلة واسعة من الأعمال الفنية المستلهمة من فنون الخط، كما تبرز حيوية ودقة الخطوط التقليدية والمعاصرة والخط الطباعي المكتوبة بأكثر من 8 لغات.

أبعاد

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة عن مضمون بعض معارض ((البينالي)) التي ستقام في عدد من مواقع دبي التراثية والثقافية، وعلى رأسها ((معرض دبي الدولي للخط العربي)) الذي يستضيفه متحف الاتحاد، ويركز عبر أكثر من 90 عملاً فنياً على الخط العربي كلغة بصرية بأبعادها المختلفة، حيث تعكس القطع التي تحمل بصمات أكثر من 50 فناناً التوجهات الحديثة في فن الخط من خلال إبراز روائع الخط العربي التقليدي والزخرفة، والقيمة الجمالية للكلمة المرئية، فيما يحتفي المعرض الذي سيقام في حي دبي للتصميم، بلغة الفنون بوصفها جسراً للتواصل والتقاء الثقافات، حيث يمنح زواره نظرة خاصة على تنوع الخطوط من الثقافات المختلفة، وذلك من خلال أكثر من 100 عمل إبداعي إلى جانب قطع فنية أخرى مستلهمة من الخط تجسد أفكار الفنانين وأساليبهم المبتكرة، بينما تجسد أعمال المعرض الذي يستضيفه غاليري ((ايه دبليو سي)) الواقع في ((غيت أفنيو))، روائع الفنون المعاصرة وتبرز قدرة الحروف على التفاعل مع الأشكال والألوان.

مخطوطات

في المقابل، يضيء المعرض الذي سيقام في متحف الشندغة على اهتمام الإمارات بتاريخ فن الخط، وذلك من خلال 25 عملاً، إضافة إلى تشكيلة من المخطوطات والوثائق التي تستعيد بدايات الخط والكتابات العربية في الإمارات، كما يستعرض المعرض أيضاً تأثير الخطوط العربية في الفن الإماراتي المعاصر، فيما يقدم المعرض الذي يحتضنه مركز الجليلة لثقافة الطفل، ما يقارب 30 عملاً فنياً تبين قدرة الخط على الاندماج والتفاعل مع وسائط ومواد وخامات مختلفة، كالخزف والأنسجة، والخشب والأحجار، والجلد والزجاج والأكريليك والحديد، وغيرها.

من جهة أخرى، يقدم المعرض الذي سيقام في ((فاوندري)) الفنون البصرية كعنصر أساسي في ((بينالي دبي للخط))، حيث تجسد أعماله رحلة تبدأ من التواصل الذاتي وتنتهي بالتواصل الروحاني، وتمر عبر مجموعة قطع فنية مستلهمة من طرق التواصل المستخدمة في ظل غياب الكلمة المكتوبة.

قدرات

ويتضمن المعرض الذي تستضيفه ندوة الثقافة والعلوم ـ الممزر، 30 لوحة فنية تضيء على ما يتمتع به الخطاطون المشاركون من قدرات إبداعية في ضبط التكوينات وربط الحروف باستخدام الخطوط العربية الكلاسيكية، إلى جانب تفاعلهم مع فنون الزخرفة وخاماتها وألوانها المبتكرة، في حين يضيء المعرض الذي سيقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، على فنون تصميم الأزياء والمجوهرات المستلهمة من الخط، ويستعرض من خلال 40 قطعة إبداعية كيفية استخدام الخط وجمالياته كوسيلة مُلهمة للتعبير عن الهوية الشخصية والمجتمعية.

يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ((بينالي دبي للخط)) تقام بدعم رئيسي من ((مجموعة الرستماني))، وبدعم من ((صندوق الوطن))، وبالشراكة مع مجموعة من الشركاء والمؤسسات الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي.