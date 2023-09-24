أندية الهواة.. حضر الفريق وغاب المدرب

مع انطلاقة موسم دوري الدرجة الأولى (الهواة) خاض أكثر من نادٍ مواجهات الافتتاح دون وجود أجهزة فنية أو حتى إدارية، ومن الطبيعي أن تتلقى تلك الأندية وابلاً من الهزائم لعدم وجود المدرب الذي يقوم برسم الخطط ويتحمل الضغط قبل وأثناء وبعد المباراة.

غياب

وكان واضحاً غياب المدربين عن المباراة الافتتاحية المؤهلة للدور التمهيدي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي سبقت انطلاقة دوري الهواة بين الصاعدين من دوري الدرجة الثانية غلف يونايتد ومنافسه يونايتد إف سي، حيث خاض الفريقان اللقاء دون وجود أي أجهزة فنية لتقوم بعدها إدارة غلف يونايتد بتعيين المدرب الوطني محمد العجماني مدرباً للفريق ليرفع حصيلة المدربين المواطنين إلى 11 مدرباً في المسابقة.

مشهد متكرر

البداية بفريق غلف اف سي الذي جاء لملعب الحمرية في الأسبوع الأول دون مرافقة أي مدرب أو حتى إداري للفريق ليتعرض للهزيمة بنتيجة 1 - 3، وتكرر المشهد في الأسبوع الثاني أمام العربي الذي انتصر بهدفين دون رد، وإذا لم يتم تدارك الأمر في قادم الجولات وتعيين جهاز فني لفريق غلف اف سي ربما تتواصل النتائج السلبية وينزف الفريق مزيداً من النقاط، ومعروف أن فريق غلف لم يعين أي مدرب منذ الموسم الماضي وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق أبلى بلاءً حسناً وحقق نتائج لافتة سواء على صعيد الدوري الذي أنهاه في المركز السابع برصيد 44 نقطة، أم ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي غادرها من دور الـ 16 على يد الجزيرة.

تدارك وتعيين

ومن الفرق التي لعبت دون وجود مدرب في المباراة الأولى فريق يونايتد اف سي الصاعد حديثاً لدوري الهواة والذي خسر أمام مصفوت بالأربعة وتقمص إداري فريق يونايتد محمد علي مدير الفريق الأول دور المدرب في اللقاء الأول لكن الفريق عاد خاسراً من ملعب مصفوت بنتيجة 2 - 4، وكاد الفريق الضيف أن يحرج أصحاب الأرض حينها بعد التقدم في مناسبتين خلال المباراة لكن فريق القناصة عرف كيف يحقق الفوز في نهاية المباراة ويفوز بالنقاط، وقبل مواجهة الفجيرة في الجولة الثانية من الدوري عينت إدارة يونايتد اف سي المدرب الأجنبي جون لوفيل ليقود فريقه الجديد أمام الفجيرة وتنتهي مباراة الفريقين على وقع التعادل السلبي.

5 عناصر

وقال طارق الحضيري المدرب الإنجليزي من أصل تونسي والمدير الفني السابق لأندية التعاون ومصفوت والبطائح والحمرية: ((كرة القدم لعبة جماعية ولابد من تكامل الأدوار فيها بوجود عناصر التدريب الخمسة وهي الجهازان الفني والطبي والمعد البدني وكذلك مدرب الحراس ومساعد المدرب، مشيراً إلى أن أي فريق يفتقد لأي عنصر من هذه العناصر يستحيل أن ينافس على الدوري، لافتاً إلى أن مسابقة دوري الدرجة الأولى تطورت كثيراً في الآونة الأخيرة.

قاعدة ونتائج

ونوه إلى أن قاعدة اللعب الجماعي يصنعها المدرب من خلال التمارين والتدريبات ويتم تطبيقها أثناء المباريات، وإذا لم يكن هناك جهاز فني متواجد باستمرار مع الفريق فإن النتائج السلبية ستكون هي المسيطرة على المشهد، ونوه إلى أن كل فرد من أفراد الجهاز الفني والطبي أو مدرب الحراس لديه مهام خاصة تنصب في نهاية الأمر لأجل مصلحة الفريق الأول، لافتاً إلى أن مدرب الفريق بمثابة الأب للعائلة وهو بمثابة ((العقل المفكر)) لأي فريق، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن اللاعبين ويضع الخطط التي تمكن الفريق من تحقيق النتائج الإيجابية، وإذا غاب المدرب أو أي عنصر من العناصر الخمسة السابقة فإن المنظومة ستكون غير متوازنة، وأرى أن النجاح لن يتحقق إلا بوجود جميع أفراد الجهاز الفني وعلى رأسهم المدرب.

أجواء إيجابية

وتابع عندما يكون المدرب موجوداً تسود أجواء إيجابية في النادي، لافتاً إلى أن المدرب هو من يحافظ على نسق التمارين والمباريات، ودائماً ما يتصدى للمهمة سواء في حالة الفوز أم الخسارة أو حتى التعادل، وأعتقد أن مدرب الفريق الأول يحافظ على لحمة اللاعبين وعند غيابه نجد أن أداء منظومة الفريق تتأثر بهذا الغياب.

وأشار إلى أنه ومن خلال إشرافه على تدريب البطائح في موسمه الاستثنائي الذي قاد به الراقي لأول مرة للصعود إلى دوري المحترفين تعرض للإيقاف، بسبب تراكم الإنذارات وكان فريقه البطائح يخوض مباراة مهمة أمام التعاون في دوري الأولى ليتابع اللقاء من المدرجات، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين تأثر لعدم وجوده بجانبهم، كما كان معتاداً عليه في كل مباراة.

قدرة مالية

من جانبه قال حميد سالمين المدير الفني السابق لفريق الفجيرة إن ما يحدث لبعض أندية دوري الدرجة الأولى ربما تكون له أسبابه، مشيراً إلى وجود بعض المدربين الذين يغالون ويرفعون من قيمتهم السوقية وربما يكون لهم الحق في ذلك لكن عليهم أن يعلموا أن بعض الأندية لا تملك القدرة لمنحه المميزات التي تعطى لبعض المدربين من قبل الأندية المقتدرة مقارنة ببعض الأندية الأخرى، والتي ((تمشي أمورها)) بالقليل من الميزانيات، ودعا سالمين المدربين إلى ضرورة قبول أي عرض حتى لا ينتظروا طويلاً ويفوتوا عليهم فرصة مزاولة المهنة ميدانياً بدلاً عن الجلوس في المنزل ومتابعة المباريات من على شاشة التلفاز، كما يحدث حالياً لكثير من المدربين سواء أكانوا أجانب أم مواطنين.

وفيما يتعلق بتقمص الإداري لدور المدرب قال سالمين: بحكم خبرتي الطويلة في مجال الإدارة فإن المدرب لا غنى عنه في الفريق وربما يكون هناك إداريون يمتلكون الخبرة الكروية ولكن يصعب عليهم القيام بدور المدرب الذي يكون له ((كاريزما)) خاصة في التدريب.