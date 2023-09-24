راشد الظاهري يتألق في سباقات يورو - فورمولا 4

راشد الظاهري يتألق في سباقات يورو - فورمولا 4
التاريخ
9/24/2023 5:55:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
واصل البطل الإماراتي راشد الظاهري (15 عاماً) سائق فريق بريما الإيطالي تألقه في بطولة يورو - فورمولا 4، وفاز بالمركز الثالث لفئة ((الروكي)) خلال سباقه على حلبة ((مونزا)) الإيطالية بعد أداء مثير في مواجهة منافسيه أنهاه في المركز الثالث بالسباق.
ويعد الظاهري، أحد أصغر المتنافسين على الحلبة، ونجح في تحقيق مركز متقدم وحصد نقاطاً مهمة ليحتل المركز السابع في الترتيب العام للبطولة حتى الآن.
وقال راشد الظاهري: ((إنه لشرف لي أن أمثل الإمارات في إحدى أشهر حلبات السباق في العالم)).
MENAFN24092023000110011019ID1107128799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.