راشد الظاهري يتألق في سباقات يورو - فورمولا 4

واصل البطل الإماراتي راشد الظاهري (15 عاماً) سائق فريق بريما الإيطالي تألقه في بطولة يورو - فورمولا 4، وفاز بالمركز الثالث لفئة ((الروكي)) خلال سباقه على حلبة ((مونزا)) الإيطالية بعد أداء مثير في مواجهة منافسيه أنهاه في المركز الثالث بالسباق.

ويعد الظاهري، أحد أصغر المتنافسين على الحلبة، ونجح في تحقيق مركز متقدم وحصد نقاطاً مهمة ليحتل المركز السابع في الترتيب العام للبطولة حتى الآن.

وقال راشد الظاهري: ((إنه لشرف لي أن أمثل الإمارات في إحدى أشهر حلبات السباق في العالم)).