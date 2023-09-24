البرازيلي لياندرو.. «هاتريك» يفجر موهبته مع «النمور»

خطف البرازيلي لياندرو سبداسيو لاعب اتحاد كلباء الشاب الأنظار إليه وذلك عقب اتجاه شركة القدم بالنادي إلى شراء عقده من نادي شباب الأهلي، ووضع حد لبند الإعارة الذي خاض بموجبه اللاعب موسمين مع ((النمور))، لكن الميركاتو الصيفي الذي ينتهي اليوم، كان قد حمل أخباراً سارة لجماهير ((النمور))، بعد أن بات لياندرو رسمياً ضمن كتيبة الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، بعد أن وقع عقداً لثلاثة مواسم ليتم قيده في فئة المقيم، ليجد مجيدي ضالته في النجم البرازيلي والذي فجر موهبته أهدافاً مع انطلاقة الموسم الكروي الحالي بعد أن أحرز لفريقه 4 أهداف منها ((هاتريك)) في مرمى خورفكان بعد الفوز عليه بخماسية وهي الخسارة التي وضعت حداً لمسيرة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني السابق لخورفكان والذي ترجل عن صهوة جواده مسلماً الراية لمن يأتي من بعده.

وخاض لياندرو حتى الآن 4 مباريات اثنتان في دوري أدنوك ومثلهما في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 345 دقيقة، وتعول جماهير كلباء على نجم السامبا كثيراً خلال الموسم الكروي الحالي.

ويملك لياندرو إمكانات عالية تؤهله لإحراز الأهداف سواء بالقدم أم الرأس رغم قصر قامته إلى جانب صناعته للأهداف وإجادة المراوغة، فهو لاعب لا يشق له غبار وهداف بدرجة جلاد، خصوصاً وأنه حجز مكانه ضمن تشكيلة مجيدي الأساسية على الرغم من وجود مهاجمين على درجة كبيرة من التميز وعدد كبير منهم ينتمون لمنتخباتنا الوطنية.