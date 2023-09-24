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«الأبيض» يواجه الكويت ولبنان ودياً أكتوبر المقبل

9/24/2023 5:55:45 AM
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يستعد منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم لإقامة معسكر داخلي في دبي خلال فترة التوقف الدولية المقررة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وهو التجمع الثالث لمنتخبنا استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

وسيخوض الأبيض خلال فترة المعسكر مباراتين دوليتين وديتين الأولى أمام منتخب الكويت 12 أكتوبر، والثانية مع منتخب لبنان 17 من ذات الشهر، وذلك على استاد آل مكتوم بنادي النصر، الذي تم اختياره كذلك لاستضافة أولى مباريات التصفيات 16 نوفمبر المقبل أمام منتخب نيبال أو لاوس.

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