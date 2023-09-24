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أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «بادل تنس السيدات»

9/24/2023 5:55:45 AM
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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تنظيم أول بطولة للبادل تنس للسيدات تحت مظلتها، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بأكاديمية ((بادل بلس)) في أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة للسيدات في مختلف الفئات والمستويات، ضمن جهود الأكاديمية لتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتطوير اللياقة البدنية والمهارات الحركية، بجوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم للفائزات في مختلف الفئات.

وتتضمن البطولة 3 فئات، وتخصص الفئة الأولى ((أ)) للمحترفات واللاعبات المتقدمات في((البادل تنس))، والفئة الثانية ((ب)) لمتوسطات الخبرة، والفئة الثالثة ((ج)) للمبتدئات.

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