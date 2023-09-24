أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «بادل تنس السيدات»

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «بادل تنس السيدات»
التاريخ
9/24/2023 5:55:45 AM
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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تنظيم أول بطولة للبادل تنس للسيدات تحت مظلتها، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بأكاديمية ((بادل بلس)) في أبوظبي.
وتشهد البطولة مشاركة كبيرة للسيدات في مختلف الفئات والمستويات، ضمن جهود الأكاديمية لتمكين المرأة في المجال الرياضي، وتطوير اللياقة البدنية والمهارات الحركية، بجوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم للفائزات في مختلف الفئات.
وتتضمن البطولة 3 فئات، وتخصص الفئة الأولى ((أ)) للمحترفات واللاعبات المتقدمات في((البادل تنس))، والفئة الثانية ((ب)) لمتوسطات الخبرة، والفئة الثالثة ((ج)) للمبتدئات.
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