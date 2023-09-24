الوفد الإماراتي يحمل شعلة هانغتشو في «آسياد 19»

شارك الوفد الإماراتي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات دولة الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية في حمل شعلة دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بالصين التي تقام خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة، حمل الشعلة أحمد الطيب مدير وفد الإمارات، والذي أعرب بدوره عن سعادته وفخره بهذه المشاركة في حدث لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، حيث مرت الشعلة أمام الجماهير المصطفة لمتابعة مسيرتها ضمن محطاتها المختلفة وصولاً إلى المحطة الأخيرة بالملعب الأولمبي بهانغتشو الذي سيشهد حفل افتتاح الدورة.

منافسات

وضمن منافسات البطولة، حلّ حمد سعيد المطروشي لاعب منتخبنا الوطني للتجديف في المركز الخامس بمسابقة التجديف الفردي (كلاسيك) لمسافة 2000 متر، وسجل المطروشي في مستهل مشاركة الإمارات بالدورة زمناً وقدره 8.00.83 دقائق ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة التي شهدت مشاركة 15 لاعباً موزعين على 3 جولات، ويتبقى للمطروشي جولة واحدة اليوم سعياً للتأهل إلى الدور النصف النهائي، إذ يواجه أصحاب الترتيب الرابع والخامس في كافة الجولات الأخرى من منتخبات سريلانكا والسعودية، والكويت، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية.

وأكد المطروشي على أن المسابقة شهدت مشاركة الوزن المفتوح لمستويات عالية من مختلف اللاعبين الآسيويين الذين حققوا نتائج عالمية وميداليات أولمبية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه خاض المسابقة بمستوى الوزن الخفيف، حيث أعرب عن أمله في تحسين رقمه وتحقيق نتيجة إيجابية خلال الجولة المتبقية.

ملاكمة

على جانب آخر، أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة، أن لاعبينا جاهزون للمشاركة في المنافسات التي تنطلق رسمياً السبت المقبل في مدينة هانغتشو الصينية، وقال: وصلنا إلى قمة الجاهزية ومعنويات ملاكمينا عالية وجميعهم متحفزون للمشاركة، سنبذل قصارى جهودنا من أجل تشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويشارك منتخبنا الوطني بـ4 ملاكمين في 4 أوزان مختلفة هم: محمد الحفيتي وزن فوق 90 كجم، وحسين الشمار في وزن 70 كجم، ونواف الزحمي في وزن 57 كجم، وسلطان النعيمي في وزن 52 كجم.

من جهة أخرى، يستهل غداً منتخبنا الوطني للشراع الحديث مشواره بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو بمشاركة لاعب ولاعبة بمسابقة الكا 4 وهم: محمد الزعابي، وكاميليا القبيسي، حيث تقام المنافسات بمركز مركز نينغبو شيانغشان للإبحار، الذي يعد مركزاً للمنافسة والتدريب على الإبحار خلال الدورة الآسيوية.

جودو

وكان منتخبنا الوطني للجودو قد وصل الصين مساء أمس، لخوض منافسات الألعاب الآسيوية، فيما تقام منافسات الجودو بدءاً من الأحد وحتى الأربعاء المقبلين، والتي يدخلها منتخبنا بطموحات كبيرة متطلعاً لبلوغ منصة التتويج، مواصلة لإنجازاته الملونة خلال الدورات القارية الماضية. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة وحثها على ضرورة إبراز الوجه المشرق لرياضة الإمارات وذلك في إطار التنافس الشريف.

دراجات

وستغادر بعثة منتخب الدراجات إلى الصين صباح اليوم الخميس من أجل المشاركة في الدورة، ويبحث فيها منتخب الدراجات عن إنجاز جديد، في بعثة تضم 7 دراجين وقيادة المدرب يوسف ميرزا، الذي يقود المنتخب في البطولة الآسيوية برفقة المدرب بدر ثان. تضم بعثة المنتخب: حمد الطنيجي إدارياً، يوسف ميرزا مديراً فنياً، وبدر ثان مدرباً، والمدلك جون، سارجيد، فني دراجات، إضافة إلى 5 دراجين وهم: أحمد المنصوري الذي يشارك في سباق الأومنيوم بالمضمار، وتواجد 4 دراجين في بطولة الطريق وهم: جابر المنصوري سيف الكعبي، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، كما تضم البعثة لاعبتين وهما: صفية الصايغ وزهرة حسين.