قمة في نصف نهائي كأس كرة الصالات

قمة في نصف نهائي كأس كرة الصالات
التاريخ
9/24/2023 5:55:43 AM
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يلتقي فريقا دبا الحصن وضيفه خورفكان حامل اللقب الموسمين الماضيين، في السابعة والربع من مساء اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا اتحاد كلباء مع ضيفه البطائح، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية المقررة الثلاثاء المقبل ويتحدد ملعبها لاحقاً.
وكان دبا الحصن تأهل إلى نصف النهائي باعتباره صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، أما خورفكان فتأهل بعد أن تخطى الحمرية في ملحق الدور التمهيدي بنتيجة 3-2.
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