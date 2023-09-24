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قمة في نصف نهائي كأس كرة الصالات

9/24/2023 5:55:43 AM
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يلتقي فريقا دبا الحصن وضيفه خورفكان حامل اللقب الموسمين الماضيين، في السابعة والربع من مساء اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وفي نفس التوقيت يلتقي فريقا اتحاد كلباء مع ضيفه البطائح، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية المقررة الثلاثاء المقبل ويتحدد ملعبها لاحقاً.

وكان دبا الحصن تأهل إلى نصف النهائي باعتباره صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، أما خورفكان فتأهل بعد أن تخطى الحمرية في ملحق الدور التمهيدي بنتيجة 3-2.

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