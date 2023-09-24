نحن وقانون الرياضة

تبقى الهيئة العامة للرياضة، إحدى أهم المؤسسات الرياضية، التي تقود ((عربة)) الرياضة، كونها الجهة المرجعية التي تسهم في النماء والتطور والازدهار.

لعبت الهيئة دورها هذا منذ بدايتها في الثمانينيات من القرن الماضي، بعد قرار التحول من وزارة الشباب والرياضة، وركزت الهيئة على وحدة العمل المؤسسي، واستمرت الوزارة لسنوات عدة، قبل اندماجها مع التربية والتعليم، وما أعقب ذلك من تغييرات ومستجدات، وبرغم كل ذلك تبقى هي المرجعية والجهة الأم التي نأمل منها الكثير في تحدياتنا المقبلة وما أكثرها في الرياضة محلياً وإقليمياً على مستوى المنطقة وقارياً على مستوى آسيا، وأبواب الصين الآن مفتوحة للرياضة الإماراتية لكي تثبت وتحقق بعض الطموحات دولياً، وهو الهدف الذي نسعى إليه!

استعرضت الهيئة العامة للرياضة، في إحاطة إعلامية القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، والمتضمن 64 مادة تحكم مسيرة العمل الرياضي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويدعم القانون المتضمن 62 مادة، إشهار الروابط واستقلاليتها، وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، إضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم، وضمان عدم تعاطيهم المنشطات، كما يسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، ويجيز إنشاء اتحاد للإعلام الرياضي وهو الاتحاد الذي ننتمي إليه ونكون تحت مظلته بصورة أشمل وأوسع نظراً لأهمية الإعلام الرياضي كشريك استراتيجي ورئيس في عملية التنمية والتقدم لما له من آثار طيبة لو تم استخدامه بالصورة الصحيحة والمثالية، كما يضم قانون الرياضة مواد تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.

نأمل للمشروع والقانون النجاح والتوفيق والتعاون والمساندة من كل الأطراف التي تعمل في القطاع الرياضي، فنحن ولله الحمد لدينا العديد من المؤسسات الرياضية الرسمية الحكومية، وبتكاتفها نصل إلى النجاح المنشود.. والله من وراء القصد