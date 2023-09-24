عندما يغضب الزعيم

كان الزعيم العيناوي وهو يلعب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في طشقند، أمام بطلها باختاكور، يشعرك أنه في حالة غضب، الغضب من الذات، عندما تشعر بالتقصير إزاء بطولة غاب عنها كثيراً، وهي التي صنعت مجده واسمه وزعامته.

يتحول الغضب إلى أداء ثائر، تتفجر من خلاله كل الطاقات الإبداعية، يلعب العين كما كان يلعب وهو بطل يشار إليه بالبنان، لم يستطع باختاكور، وهو الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، إيقاف هذا المد العيناوي المتدفق، والذي سجل من خلاله ثلاثة أهداف، وأضاع ضعفها، يخرج العين منتصراً، ويحقق النتيجة الأعلى والأداء الأقوى من بين كل المشاركين، وكأنه يعلنها علي الملأ، أنه عائد إلى البطولة التي يحبها وتحبه، بنفس قوة الدفع التي تذهب به، ليس إلى بلوغ الأدوار النهائية فحسب، بل إلى النقطة البعيدة التي يستطيع أن يغازل بها اللقب الذي ابتعد عنه 20 سنة بالتمام الكمال، وفي المقابل، يذهب الشارقة إلى الدوحة فيعود بنقطة ثمينة، بعد التعادل مع السد، زعيم الأندية القطرية، وهي نتيجة إيجابية للغاية، نظراً لصعوبة المباراة أمام فريق كان يمني النفس بفوز كبير، أمام جماهيره المتحفزة، فإذا به يواجه فريقاً ثابتاً، يستطيع أن يحافظ علي نظافة شباكه، ويخرج في النهاية بالنتيجة المرضية من ملعب منافسه.

نحن أمام فريقين إماراتيين، أحدهما، وهو العين، يعبّر عن نفسه، يتخلص من شحنات الغضب، يبحث عن اسمه وتاريخه، ويرى أن الوقت قد حان، فيحقق الأداء الأقوى في هذا الدور، ويتصدر مهاجمه لابا قائمة الهدافين، برصيد هدفين، أحدهما، وهو الثاني، يثير الخيال، فهو الأروع والأمتع من بين كل أهداف الجولة. أما الفريق الثاني، وهو الشارقة، فهو بما يملكه من لاعبين ومدرب وطموحات، قادر على مواصلة المشوار الذي نجح بتحقيق نقطة صعبة، كانت أشبه بالفوز، في بداية المشوار.

آخر الكلام

لعله بالفعل يكون موسماً مختلفاً، بدأه المنتخب الوطني بعرض ونتيجة لافتة أمام كوستاريكا، وأكده فريقا العين والشارقة، مع ضربة البداية لدوري أبطال آسيا.