العبث بالزي الوطني

بعض الأشخاص يأتون أفعالاً ((شاذة)) حتى يلفتوا أنظار الناس، ويصبحوا محور أحاديثهم، وإثارة الجدل بينهم، فيتلاعبون بما استقر عليه المجتمع ورضي به، مثل الزي الذي يميز أهل الخليج، وهي ميزة مستحبة، لأنها الأفضل والأنسب لهم في ظل الموقع الجغرافي وظروف الطقس وتأثيره على السلوك البشري، خصوصاً ((الثوب)) الأبيض، والغترة التي تكون في الغالب بيضاء، وخصوصاً في الأشهر الحارة التي قد تتجاوز نصف السنة، وكم مر هذا الزي بمحاولات لتغييره والتلاعب بمكوناته، وإحداث إضافات إليه أو تلوينه و((تطريزه))، وقد فشلت كل تلك المحاولات، رغم أن تغييرات محسنة طالت تلك الأثواب في حقب مختلفة ولم يستنكرها أحد، لأنها لم تخرج هذا الزي الخليجي الوطني عن صورته الأصلية!

وما زلت أذكر أحد الإعلاميين عندما حاول خلال تقديمه لبرنامج أسبوعي أن يروج لبعض دور الأزياء تصميمات مضافة على الثوب المسمى لدينا ((الكندورة))، فرسم خطوطاً بخيوط حريرية ووضع ((نقشات)) في الجهة الأمامية، ولم يتبعه الجمهور، ففشل هو وممولوه، وقد كتبت عن ذلك قبل ما يقارب 15 عاماً، واختفت بعدها المحاولات التي يعتقد البعض أنها ((نقلة ليبرالية)) لأنهم كانوا من دعاتها في وقت من الأوقات!

وهكذا سيكون مصير ((الكندورة)) التي عرضت قبل أيام، تلك المزينة باللؤلؤ، ويريدون أن يلبسها الرجال، والرجال لا يفعلون ذلك، ولا يعبثون بأنفسهم، سواء أكانت قيمة ما عرضوه 260 ألف درهم أم عشرة دراهم، بل حتى لو كان ثوبهم المعروض يوزع بالمجان، دون مقابل، لن يقبل الرجل على اقتنائه، مجرد اقتناء، وليس لبسه والخروج به، فالرجل يعرف مسلكه، ويضع اعتباراً لمجتمعه، وقد التصقت الأثواب الرجالية المزركشة والملونة و((المخصرة)) بفئات غير سوية، نسأل الله أن يبعدهم عن مجتمعاتنا، ويفشل من أعمتهم المادة فأطارت عقولهم، وجعلتهم يتلاعبون في كل شيء حتى وصلوا إلى زينا الذي نعتز به ونفخر.