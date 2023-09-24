سامية جمال ومدرب الأفاعي اللبناني

الممثلة والراقصة المصرية الراحلة ((زينب خليل إبراهيم محفوظ)) الشهيرة باسم ((سامية جمال)) والمولودة في بني سويف سنة 1924 غنية عن التعريف، فقد وصلت شهرتها إلى خارج حدود القطر المصري كواحدة من أروع مؤديات الرقص الشرقي، وحازت على ألقاب كثيرة، لعل أهمها ((الفراشة)) و((راقصة البلاط الملكي))، واستطاعت أن تؤسس لنفسها مدرسة رقص متفردة خاصة ميزتها عن مجايليها، لاسيما وأنها جمعت فيها بين الرقص الشرقي والغربي، مع الاعتماد على التابلوهات الراقصة والموسيقى والإضاءة المبهرة التي كانت مشكلة من صغار الراقصات، وذلك على خلاف مدرسة زميلتها تحية كاريوكا المعتمدة على الرقصات الشرقية والمصرية القديمة مع تقديمها بأشكال وتنويعات حديثة.

وتمكنت سامية، التي تيتمت مبكراً وعاشت طفولة معذبة على يد زوجة الأب واضطرت أن تعمل خياطة وعاملة في مصنع وممرضة لإعالة نفسها، من أن تدخل السينما وتبرز من خلال أفلام جمعتها بالموسيقار فريد الأطرش الذي ارتبط بها بقصة حب كبيرة لم تؤد إلى الزواج، ابتداءً من فيلم ((حبيب العمر)) (1947) وانتهاءً بفيلم ((ما تقولش لحد)) (1952)، علماً أنها قدمت في فترة لاحقة مجموعة من الأفلام الجيدة بعيداً عن الأطرش مثل: ((الرجل الثاني)) (1959) لعز الدين ذو الفقار مع رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار، ((كل دقة في قلبي)) (1959) لأحمد ضياء الدين مع محمد فوزي، ((وعاد الحب)) (1960) لفطين عبد الوهاب مع أحمد مظهر، ((سكر هانم)) (1960) لسيد بدير مع كمال الشناوي، ((النغم الحزين)) (1960) لحسن الصيفي مع ماهر العطار، ((موعد مع المجهول)) (1959) لعاطف سالم مع عمر الشريف، ((أبو الليل)) (1960) لحسام الدين مصطفى مع أحمد رمزي، ((الوحش)) (1954) لصلاح أبو سيف مع محمود المليجي، ((طريق الشيطان)) (1963) لكمال عطية مع رشدي أباظة وفريد شوقي، و((أول غرام)) (1958) لنيازي مصطفى مع محمد مرعي.

وكغيرها من نجوم ونجمات الفن، تعرضت للعديد من المواقف الطريفة والمحرجة لكثرة المعجبين بفنها، لاسيما بعد أن قادتها شهرتها إلى رحلات فنية خارجية إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية، علاوة على إيران التي دعتها للرقص في حفل زواج إمبراطورها من الإمبراطورة فرح ديبا سنة 1959.

من هذه المواقف الطريفة ما نشرته مجلة الكواكب المصرية على لسانها في أحد أعدادها الصادرة سنة 1953 من أنها كانت ترقص ذات مرة على أحد مسارح بيروت، وكانت الصالة مكتظة بالجمهور. وما أن ظهرت لتؤدي فاصلاً من الرقص حتى بدأ التصفيق وتعالت صرخات الإعجاب. وأوضحت سامية أنها اضطرت لإعادة رقصاتها أكثر من مرة استجابة لإلحاح الجمهور، لكنها لاحظت أن أكثرهم إلحاحاً رجل مسن يجلس في الصف الأمامي وبجانبه سلة، وسرعان ما أخرج العجوز آلة ناي وبدأ ينفخ فيها، فإذا بثعبان ضخم يخرج من السلة ويمد رقبته ويتلوى مع الموسيقى.

وهنا راحت سامية تصرخ، فهاجت الصالة وتدافع الناس للقبض على العجوز وتسليمه إلى الشرطة التي حققت معه ليتبين أنه مجرد مدرب للثعابين على الحركات والموسيقى الراقصة، وأنه من أشد المعجبين بها وبرقصها لذا أراد أن يدرب ثعبانه على الموسيقى المصاحبة لرقصاتها على غرار ما يفعله السحرة والحواة الهنود.

والجدير بالذكر أن سامية، التي تزوجت أولاً سنة 1951 من أمريكي نصاب اسمه ((عبدالله كينغ)) ثم اقترنت في عام 1958 بالفنان رشدي أباظة وعاشت معه سنوات طويلة، توفيت بمرض السرطان في سن السبعين بالمستشفى الدولي بالقاهرة في الأول من ديسمبر 1994م. والجدير بالذكر أيضاً أنها اعتزلت الرقص في أوائل السبعينات، لكنها عادت مرة أخرى ولفترة قصيرة في منتصف الثمانينات تحت ضغط حاجتها للمال.