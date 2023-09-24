الإنجاب خوفاً من الانقراض !

هذا العالم غريب جداً.. دول كثيرة معظمها في العالم الثالث أو النامي تشكو كثرة السكان والأزمات الاقتصادية، ودول معظمها في العالم المتقدم تشكو قلة السكان وتخشى من يوم لا تجد لديها شباباً، بل مجتمع من المسنين غير القادرين على العمل.

ما سبق ليس جديداً، لكن الجديد حدثان مهمان وقعا يوم الثلاثاء الماضي أحدهما أقرب ما يكون إلى الكوميدي، والآخر قد ينتمي إلى النوع المأساوي أو التراجيدي.

الحدث الأول الطريف يخص المليادير الأمريكي المعروف ايلون ماسك وعمره 51 عاماً واستقبل مولوده رقم 11.

هذا الرجل الذي يصفه البعض بأنه غريب الأطوار يقول إنه لن يتوقف عن توسيع عائلته والسبب أن لديه نظرية يطبقها وهي أن الجنس البشري مهدد بالانقراض إذا استمر معدل الإنجاب منخفضاً.

ماسك صاحب منصة «اكس» أو «تويتر سابقاً» وصاحب شركتي «تسلا» و«ستار لينك» وأحد أغنى أغنياء العالم لديه علاقات عاطفية غير واضحة المعالم، والتعبير السابق حسب ما جاء في السيرة الذاتية لماسك الصادرة حديثاً بقلم الكاتب الصحفي والتر ايزاكسون، لكن زوجته الأولى تقول إنه كان يرغب منذ صغره أن يكون أباً، رغم أن علاقته بوالده كانت متدهورة، وذات يوم وصفه بأنه «مهندس الشيطان».

ماسك أنجب معظم أولاده بتقنية التلقيح الصناعي «IVF» والأرحام المستأجرة وبعضهم توائم ثنائية أو ثلاثية، لكن معظم زوجاته يقلن إنه يحب أولاده جداً، ويحرص على قضاء وقت معهم.

هو يقول، «أفعل ما بوسعي كي أساعد في أزمة التناقص السكاني، لأن انهيار نسبة الإنجاب أكبر تهديد للحضارة البشرية على الإطلاق».

ويقول البعض إن سباق ماسك الإنجابي هو الذي يترجم هاجسه من تناقص البشر وبالتالي يطمح إلى نقل الناس في صواريخه للإقامة على كوكب المريخ خلال عشر سنوات كحد أقصى، وبالتالي فهو يسعى حتماً لتأمين عددٍ كافٍ من البشر لهذا المشروع الطموح.

وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه تصريحات ماسك كانت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية تقول إن نسبة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاماً قد زادت عن 10 % من الشعب الياباني الذي يشيخ بسرعة.

البيانات التي صدرت بمناسبة «يوم احترام المسنين» تقول إن نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر يمثلون %29.1 من إجمالي السكان بعدد 36.3 مليون نسمة من إجمالي 124.6 مليون نسمة، وبالتالي فإن اليابان لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية عالمياً ويأتي بعدها إيطاليا وفنلندا بنسب %24.5 و 23.6 % على التوالي من بين سكان كل منهما.

ما سبق كان المعلومات الخام، ومن الواضح أن الأمر ليس قاصراً فقط على اليابان وفنلندا وإيطاليا، بل هو سمة عامة وإن كانت بدرجات متفاوتة في العديد من دول العالم المتقدمة خصوصاً في الغرب.

وحتى الصين التي فرضت سياسة «طفل واحد» لعشرات السنين لمواجهة الزيادة السكانية التي وصلت الآن إلى 1.4 مليار نسمة، تحاول جاهدة إقناع سكانها بالتحول إلى طفلين لكل أسرة، بعد أن لاحظت تعود المواطنين على الطفل الواحد، مما يهدد مستقبل البلاد. ونعلم أن الهند صارت الأكبر عالمياً في عدد السكان متفوقة على الصين.

ونعلم أيضاً أن بلداً مثل ألمانيا تحاول جاهدة إقناع مواطنيها بكثرة الإنجاب، لمواجهة الشيخوخة، وحتى لا تصبح رهينة لدى شباب دول أخرى. والمعروف أن ألمانيا تسمح بإدخال شباب أجانب خصوصاً في تخصصات مهمة مثل الكمبيوتر بسبب قلة الإنجاب بين مواطنيها.

في المقابل وعلى العكس تماماً فإن دولاً مثل مصر تشكو من كثرة الإنجاب، إذا صارت نسبة الإنجاب 2.5 % سنوياً أي أكثر من 3 ملايين طفل يولدون كل عام، حتى وصل عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة بخلاف أكثر من عشرة ملايين مصري مقيمين بالخارج بصفة مؤقتة أو دائمة.

السؤال: هل زيادة نسبة المواليد وبالتالي السكان أفضل أم أسوأ؟!

الإجابة ببساطة أنه طالما أن نسبة النمو الاقتصادي تساوي ثلاثة أمثال نسبة النمو السكاني، فلا توجد مشكلة وبشرط أن تستمر هذه النسبة أو المعادلة بصفة مستمرة.

الصين نفذت ذلك بصورة أكثر من مثالية ووصلت بنسب النمو الاقتصادي لديها إلى أكثر من 13 %، وهو ما مكنها من تحقيق طفرة اقتصادية عالمية، لكن دولاً أخرى كثيرة لم تتمكن من تحقيق نفس النسبة فتحولت الزيادة السكانية عندها إلى عبء خصوصاً مع تراجع مستوى التعليم وتردي غالبية الخدمات العامة خصوصاً الصحة مع ارتفاع نسبة متوسط الأعمار، وبالتالي تتحول الزيادة السكانية إلى نقمة بدلاً من كونها نعمة.

* رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية