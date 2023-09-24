تتعدد أنواع الذكاء، فهناك ((ذكاءات كثيرة))، كالذكاء العاطفي، والاجتماعي، والرياضي، واللغوي، التي قد يتحلى الشخص بأحدها، وتجعله متميزاً في مجالٍ ما دون الآخرين. إلا أن هناك نوعاً من هذه الذكاءات لا يلتفت إليه الكثيرون، وهو ((الذكاء الثقافي))، الذي يتحتم تطويره، حتى يتمكن الفرد من النجاح في العالم المهني، ويستطيع التأقلم مع الثقافات الأخرى.

((الذكاء الثقافي)) يعتبر أعلى درجات الإدراك الثقافي، التي تجعل الشخص أكثر قدرة في معرفة العادات والتقاليد، والقيم والمعتقدات، لمختلف الجنسيات والجماعات، والتعامل معها بذكاء وفعالية. والثقة في قدرته على التواصل مع الناس من مختلف الثقافات. وكذلك فإن اكتساب مهارات الذكاء الثقافي، من المعطيات الهامة للأفراد، لأنهم يمثلون ثقافات بلدهم، ويسعون إلى عقد الصداقات، وتقريب وجهات النظر.

ويمكن النظر إلى ((الذكاء الثقافي))، باعتباره نظاماً عقلياً معرفياً، يتكون من 3 عناصر، وهي، المعرفة الثقافية، ومهارات التعامل ما بين الثقافات، وما وراء المعرفة الثقافية، وتكتسب مهارات الذكاء الثقافي، من خلال تدريب النفس على بعض العادات المتصلة بالمهارات الاجتماعية، والمرونة العقلية والسلوكية، والمشاركة الوجدانية.

وهناك بعض الطرق التي تساعد الشخص في تنمية مهارات الذكاء الثقافي لديه، منها أن يكون فضولياً ومهتماً بالتعرف إلى الثقافات الأخرى، وتنمية الوعي الذاتي المحايد، في ما يتعلق بالتحيز ضد الآخرين، بمعنى أن يكون عقلك سجلاً نظيفاً، حتى تتمكن من التعامل بموضوعية مع الآخر المختلف. والقدرة على التكيف، والمرونة في تغيير السلوكيات، بناءً على المتطلبات الثقافية المغايرة.

وتطوير المهارات الاجتماعية، والتسامح والمشاركة الوجدانية، وتفهم وجهات نظر الآخرين ومشاعرهم، من خلال تخيل نفسك في مواقف الأشخاص من ثقافات مختلفة. وحضور الدورات وورش العمل الخاصة بتنمية مهارات الذكاء الثقافي، والبحث عن فرص العمل التطوعي مع أفراد من ثقافة أجنبية. والواقع أننا جميعاً نحتاج إلى مثل هذه المهارات، حيث باتت الدول متعددة الثقافات والأعراق، وصرنا نتعامل مع أشخاص يختلفون عنا في اللغة، والعادات والتقاليد، وكلنا نسعى إلى التعايش الإيجابي البناء.